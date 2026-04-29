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Mesa del Litio y CFI: alianza estratégica para fortalecer la región minera

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Mesa del Litio y CFI: alianza estratégica para fortalecer la región minera

Jujuy, Salta y Catamarca trabajan en conjunto para transformar el potencial del litio en desarrollo, consolidando una región minera con mirada de futuro.

El CFI acompaña ese camino como aliado estratégico, con asistencia técnica, financiamiento y articulación federal para fortalecer la gobernanza, desarrollar proveedores locales y mejorar la infraestructura, potenciando una oportunidad clave para la Argentina en la transición energética global.

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