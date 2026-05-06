Agenda ambiental nacional. Jujuy asumió la coordinación de la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA

La provincia de Jujuy lideró el debate sobre la Ley de Bosques, impulsó la distribución de fondos y se posicionó como referente ambiental federal.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, participó de la 114° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La delegación provincial estuvo encabezada por el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Ing. Leandro Néstor Álvarez, acompañado por la Secretaria de Ordenamiento Ambiental Territorial y la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, y contó con la participación de las autoridades ambientales de las provincias de todo el país. Durante la Asamblea se abordaron temas centrales de la agenda ambiental y su coyuntura, se repasó el funcionamiento del organismo, su reglamento y su rol en la actualización de leyes de presupuestos mínimos. También se concretó la firma de convenios en el marco del Programa de Reconversión Industrial, orientado a promover mejoras en la gestión ambiental de los sectores productivos.

Jujuy y su participación estratégica en el COFEMA

En el marco de la Asamblea, la Provincia de Jujuy asumió un rol de liderazgo técnico en el organismo: fue designada coordinadora de la Comisión de Bosques Nativos y miembro alterno en las Comisiones de Residuos y Cambio Climático.

En ejercicio de esa coordinación, la delegación jujeña presentó ante la Asamblea el dictamen de comisión sobre las posibles modificaciones a la Ley de Bosques, impulsando un debate que busca adecuar el marco normativo a los desafíos actuales de conservación y manejo del patrimonio forestal nativo. Asimismo, Jujuy promovió activamente la distribución de los fondos 2026 destinados a bosques nativos, reforzando su compromiso con la aplicación efectiva de la ley y la protección del ambiente provincial.

El COFEMA es el principal ámbito de concertación de políticas ambientales del país, regido por el principio del federalismo y surgido de la voluntad conjunta de los gobiernos provinciales y nacional, donde las jurisdicciones se expiden a través de Resoluciones, Recomendaciones y Declaraciones adoptadas por consenso en sus Asambleas.

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