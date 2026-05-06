Saneamiento. Perico avanza con obras de cloacas para los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino

La obra contempla la construcción de bocas de registro y la instalación de nuevas cañerías en un esfuerzo articulado que durará cuatro meses.

En un esfuerzo conjunto destinado a mejorar la calidad de vida de cientos de familias, la Municipalidad de Perico y la empresa Agua Potable de Jujuy S.E. formalizaron un convenio de colaboración mutua para la ejecución de la red cloacal en los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del intendente de Perico, Rolando Pascual Ficoseco, y el presidente del Directorio de Agua Potable, Juan Carlos García. El proyecto tiene como objetivo principal el completamiento de la infraestructura de saneamiento básico en dicho sector.

El convenio establece un esquema de trabajo articulado donde cada institución asumirá responsabilidades específicas para garantizar el éxito de la obra:

La obra cuenta con un plazo de ejecución estimado de 120 días. Una vez finalizada, beneficiará a 300 familias periqueñas, que accederán a un servicio esencial.

Durante el acto, García vinculó esta acción con la hoja de ruta trazada por el gobernador Carlos Sadir, resaltando la predisposición del municipio para concretar estas mejoras. «Seguiremos trabajando para que cada jujeño cuente con mejores servicios, garantizando soporte técnico y territorial en cada obra», sostuvo el titular de la empresa estatal.

Por su parte, el intendente Ficoseco destacó: “Este paso es fundamental para el desarrollo sanitario de nuestra ciudad. El trabajo en equipo con la provincia nos permite llegar con soluciones concretas a los barrios que más lo necesitan”.