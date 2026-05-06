Asistencia. El Gobierno de Jujuy asiste y acompaña a personas en situación de vulnerabilidad

Asistencia integral a personas en situación de vulnerabilidad: intervención coordinada, apoyo sostenido y cobertura alimentaria diaria con recursos provinciales durante todo el año.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy sostiene una política activa y continua de asistencia a personas en situación de calle durante todo el año, mediante una estrategia articulada en el marco del Comité Operativo de Emergencias (COE). En este espacio, distintos organismos gubernamentales coordinan acciones bajo un protocolo de intervención interinstitucional que optimiza la respuesta territorial.

El dispositivo se ejecuta de manera conjunta con los ministerios de Seguridad y Salud, entre otros actores, que intervienen en el lugar para evaluar la condición de cada persona y definir la estrategia de abordaje más adecuada, respetando la voluntad y decisión de cada persona. En algunos casos, las personas deciden no aceptar la intervención; esa decisión se respeta, pero el Estado continúa presente con seguimiento y contención.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, precisó que se articulan acciones con el Proyecto Puente, que es gestionado por una organización no gubernamental y que desde el Ministerio “se garantiza asistencia alimentaria caliente y abrigo por el tiempo que resulte necesario”, subrayó.

El Ministerio provee, a través de la Dirección de Alimentación Saludable de la Secretaría de Asistencia Directa, 90 raciones diarias de alimentación saludable junto con el suministro de gas e insumos para el funcionamiento del refugio. La ONG también realiza recorridas nocturnas para asistir a quienes permanecen en la vía pública. En promedio, 30 personas se alimentan dentro del refugio y el resto recibe asistencia directa en la calle.

Russo Arriola precisó que el operativo funciona durante todo el año con financiamiento exclusivamente provincial.