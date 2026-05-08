Cortes y restricciones de tránsito por trabajos de EJESA durante el fin de semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que durante el fin de semana se implementarán restricciones al tránsito y al estacionamiento en distintos sectores de la ciudad debido a trabajos programados por personal de EJESA

Según detallaron desde el área, el sábado 9 de mayo, en el horario de 14 a 24 horas, estará prohibido el estacionamiento sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Fascio y Salta.

En tanto, el domingo 10 de mayo, de 8 a 22 horas, se dispondrá la prohibición de estacionamiento y el corte total del tránsito vehicular sobre calle Balcarce, entre Salta y Fascio.

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a los conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal apostado para garantizar el normal desarrollo de las tareas y la seguridad vial.