Deporte. El Gobierno de Jujuy fortalece el acompañamiento a clubes barriales de Yuto y Libertador

La Provincia sostiene a los clubes deportivos mediante asistencia económica y acciones conjuntas destinadas a potenciar su rol social y comunitario en beneficio de niños, niñas y jóvenes.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, continúa impulsando acciones de acompañamiento y fortalecimiento a instituciones deportivas de toda la provincia. En ese marco, el ministro Normando Álvarez García entregó un subsidio al Club Defensores de Yuto y visitó el Club Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín para coordinar nuevas iniciativas conjuntas.

Con el respaldo del gobernador Carlos Sadir, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con los clubes barriales, reconociendo el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad.

Durante la entrega del subsidio al Club Defensores de Yuto, Álvarez García destacó la importante tarea de contención que realizan estas instituciones. “Reciben a muchos niños y niñas, promoviendo la práctica deportiva y alejándolos de situaciones de ocio. Son una pieza fundamental para nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, señaló que el acompañamiento del Gobierno no solo se traduce en asistencia económica, sino también en apoyo administrativo para que los clubes puedan regularizar su situación institucional y acceder a distintas herramientas y beneficios. “Seguimos recorriendo el territorio y trabajando sobre las necesidades que surgen en cada lugar. Estos aportes se vienen realizando desde hace varios años y vamos a continuar fortaleciendo esta política pública”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Club Defensores de Yuto, Juan Ruiz, agradeció el acompañamiento provincial y destacó que el subsidio permitirá afrontar gastos fundamentales para el funcionamiento de la institución, como el transporte y las actividades deportivas. Además, remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Deportes y el municipio local para continuar creciendo como club.

Acompañó la actividad el intendente de Yuto, David Abraham.

En otra de las actividades desarrolladas en el ramal jujeño, el ministro visitó el Club Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la comisión directiva para avanzar en proyectos conjuntos destinados a fortalecer el rol social de la institución.

Entre las propuestas analizadas, se destacó la posibilidad de incorporar un merendero destinado a niños y niñas que concurren a entrenar por las tardes. “Queremos que los clubes estén llenos de chicos todos los días. La idea es que puedan entrenar, higienizarse y compartir una merienda antes de regresar a sus hogares. Tenemos que apoyar este tipo de iniciativas y Alberdi será uno de los primeros clubes en implementarlo”, concluyó Álvarez García.