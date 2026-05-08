“Eco Barrios en Acción” cerró con una positiva participación vecinal y comercial

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó el cierre de la campaña “Eco Barrios en Acción”, una iniciativa impulsada por la Dirección de Economía Circular con el objetivo de fomentar la separación de residuos en origen y fortalecer la economía circular en distintos sectores de la ciudad, mediante el trabajo articulado con vecinos, comercios y centros vecinales.

La propuesta se desarrolló en sectores de los barrios Gorriti y 1° de Marzo, donde equipos municipales realizaron tareas de concientización puerta a puerta, promoviendo la correcta disposición de materiales reciclables y su posterior recuperación.

Al respecto, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, destacó, “hoy es el cierre de campaña, del lanzamiento de Eco Barrios en Acción, anticipándonos al Día Mundial del Reciclado, que se conmemora cada 17 de mayo. Muy exitosa campaña, los comercios se han sumado colaborando con residuos que son factibles de reciclar y recircular, así como los vecinos”.

Asimismo, remarcó el acompañamiento de las instituciones barriales en el desarrollo de la iniciativa: “el centro vecinal ha hecho un muy buen aporte en comunicación a los propios vecinos, así que ha sido una campaña exitosa, y la semana que viene continuaremos con lo que ha quedado pendiente por recolectar y hacer el nexo con los recicladores o recuperadores que hay en la zona”.

En cuanto al área de intervención, Molina explicó, “tomamos como inicio esta zona, que es parte de Gorriti, y 1° de Marzo, el área estaba comprendida entre la Juana Manuela Gorriti y la calle Chaco, y desde Párroco Marshke hasta Almirante Brown. En este rectángulo hicimos el puerta a puerta, y con los comercios comunicando, con muy buen resultado”.

Desde el municipio destacaron que la campaña permitió consolidar vínculos entre la comunidad y los recuperadores urbanos, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo el compromiso ciudadano con el cuidado ambiental y el reciclaje responsable.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9k3YBLHQ9rg