Territorio. El Gobierno de Jujuy realizará controles visuales gratuitos y entregará anteojos en toda la provincia

La iniciativa recorrerá distintas localidades de la provincia entre el 11 y el 29 de mayo, garantizando controles oftalmológicos y entrega de lentes en el día para niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, acompañará la implementación del programa “Ver para ser libres”, una propuesta conjunta con el Ministerio de Capital Humano de Nación y municipios que busca fortalecer las condiciones de aprendizaje y promover el acceso igualitario a la salud visual.

El operativo se desarrollará desde el 11 hasta el 29 de mayo mediante dos dispositivos móviles equipados con laboratorios y herramientas específicas para la realización de controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos en el día.

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, priorizando la detección temprana de problemas visuales que muchas veces afectan el desempeño escolar sin ser advertidos a tiempo.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte, destacó la importancia de acercar este tipo de políticas públicas a todo el territorio provincial. “Muchas veces las dificultades de aprendizaje están relacionadas con problemas visuales que no son detectados oportunamente. Este programa permite brindar una respuesta concreta y rápida para que chicos y chicas puedan mejorar sus condiciones de estudio y desarrollo”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre Provincia, Ministerio de Capital Humano de Nación y municipios para garantizar el acceso gratuito a controles y elementos correctivos en distintos puntos de Jujuy.

El recorrido abarcará localidades de Valles, Yungas y Quebrada, acercando atención oftalmológica integral a espacios educativos y comunitarios.

– 11 y 12 de mayo – San Salvador de Jujuy: Estación de Trenes de Jujuy.

– 13 de mayo – San Salvador de Jujuy: Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan.

– 14 de mayo – San Salvador de Jujuy: Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.

– 15 de mayo – San Salvador de Jujuy: Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

– 19 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

– 20 de mayo – Perico: Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.

– 21 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

– 22 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

– 25 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

– 26 de mayo – Purmamarca: Sede a confirmar.

– 27 de mayo – Tilcara: Hotel de Turismo de Tilcara.

– 28 de mayo – Humahuaca: Plaza San Martín.

– 29 de mayo – La Quiaca: Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

La iniciativa apunta a reducir barreras que impactan de manera directa en el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, promoviendo mayores niveles de inclusión y mejores oportunidades en toda la provincia.