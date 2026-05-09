CFI: Desarrollo forestal federal. Jujuy integra la hoja de ruta del desarrollo forestal federal del país

Jujuy participó de la Jornada Inicial de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Desarrollo del Sector Forestal, con el objetivo de construir una agenda estratégica de largo plazo para el fortalecimiento de la cadena foresto-industrial argentina.

En representación de la provincia estuvieron presentes el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Néstor Álvarez, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, reafirmando la visión integral con la que Jujuy impulsa el desarrollo productivo forestal, articulando crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

La jornada se inscribe en la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, un proceso que busca alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la cadena foresto-industrial, un sector estratégico que, pese a su potencial, aún enfrenta desafíos estructurales para consolidarse como pilar de la economía nacional.

Lejos de quedarse en el diagnóstico, la jornada avanzó sobre ejes de trabajo precisos. Entre los principales se destacaron la incorporación de valor agregado y competitividad foresto-industrial, la construcción en madera como motor de mercado, los servicios ambientales y mercados de carbono, el manejo del fuego, las certificaciones y el acceso a mercados internacionales, la biomasa y bioenergía y el fortalecimiento de centros de desarrollo tecnológico regionales.

Durante la jornada, se analizó la situación actual del sector forestal argentino y los desafíos que enfrenta la actividad. En este sentido, el ministro Juan Carlos Abud señaló que Argentina posee un enorme potencial forestal que aún no se encuentra plenamente aprovechado debido a distintos factores, entre ellos el contexto económico actual, la falta de financiamiento para proyectos de inversión, la caída del consumo y la ausencia de un régimen de promoción efectivo, a diferencia de otros países que impulsan activamente el desarrollo forestal.

Asimismo, explicó que uno de los principales objetivos es avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible, promoviendo la integración entre la actividad forestal y la ganadería de manera sustentable, además de trabajar en un diagnóstico integral del sector en las Yungas y en toda la región del NOA.

Ministro de Desarrollo Económico y Producción.

En ese marco, Abud adelantó que se trabaja en un proyecto de Ley de Valor Agregado que será enviado a la Legislatura provincial, con el objetivo de evitar que la producción forestal salga únicamente como materia prima bruta y lograr que el procesamiento industrial y el agregado de valor permanezcan en Jujuy, fortaleciendo la cadena productiva local y generando más empleo.

La jornada también abordó ejes estratégicos vinculados a la incorporación de tecnología y competitividad foresto-industrial, la construcción en madera, los mercados de carbono, los servicios ambientales, la biomasa y bioenergía, el manejo del fuego y el fortalecimiento de centros de desarrollo tecnológico regionales.

Ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Jujuy.

Por su parte, el ministro Leandro Álvarez presentó el Plan de Cuenca Forestal Caimancito como una experiencia concreta de gestión forestal sostenible en la provincia. La iniciativa contempla inversiones en maquinaria, viveros forestales, prevención de incendios y trazabilidad digital de la madera, con participación de comunidades, municipios y el sector industrial. La propuesta incluye capacitación en diseño de muebles para hacer moderno, competitiva, escalable y actualizar la producción de Jujuy.

“Jujuy no llega a esta hoja de ruta como observadora, sino como provincia con propuestas concretas y una experiencia probada en el territorio. El Plan de Cuenca Forestal Caimancito financiado por la FAO es la demostración de que es posible articular conservación, producción y desarrollo comunitario en un mismo modelo de gestión. Con más de 333.000 hectáreas de bosque nativo gestionadas de manera participativa, con inversiones en trazabilidad digital, viveros forestales y prevención de incendios, estamos construyendo un paradigma que conjuga el arraigo territorial con la sostenibilidad ambiental de largo plazo”.

La hoja de ruta federal para el sector forestal es un proceso que definirá políticas y prioridades productivas con impacto directo en las provincias. Para Jujuy, con su superficie forestal y su potencial de desarrollo en la materia, formar parte activa de este espacio significa incidir en decisiones que pueden traducirse en crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles en el territorio.

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