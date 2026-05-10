Cine de las Alturas. Festival de Cine de las Alturas: conocé la programación

Jujuy se prepara para vivir el Festival de Cine de las Alturas, el evento cinematográfico más importante de la región.

Del 13 al 17 de mayo, la Jujuy volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del cine andino con la realización de la 11ª edición del Festival de Cine de las Alturas. El evento reunirá una destacada programación de películas, invitados internacionales, actividades formativas, experiencias artísticas y propuestas culturales con entrada libre y gratuita.

Durante cinco días, el festival ofrecerá funciones presenciales en distintas salas de San Salvador de Jujuy, actividades en localidades del interior y una modalidad online que permitirá disfrutar de las películas en competencia desde cualquier punto del país a través de cinedelasalturas.com.ar. Allí, además, el público podrá participar votando por sus películas favoritas para el Premio del Público.

La programación contará con producciones provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay, país invitado de esta edición, fortaleciendo el perfil internacional y latinoamericano del festival.

Además de las proyecciones, gran parte de las funciones contará con presentaciones especiales de directores, directoras, productores y protagonistas de las películas, generando espacios de intercambio directo con el público.

Entre las actividades destacadas se realizará una nueva edición de “Diálogos de Altura”, el espacio de conversación con referentes de la industria audiovisual. Este año participarán el actor y director Daniel Hendler y la reconocida productora Leticia Cristi, quienes compartirán experiencias y reflexiones sobre el cine contemporáneo.

La programación contará además con la presencia de las actrices Camila Plaate y Ruth Plaate, quienes presentarán la película “Belén”, mientras que el actor Sergio Prina participará presentando la película “Un cabo suelto”.

Una de las grandes novedades de esta edición será “Horror Andino”, una nueva sección dedicada al cine fantástico, de terror y ciencia ficción de la región.

La propuesta incluirá largometrajes, cortometrajes y actividades especiales vinculadas al género, con títulos como “Chuzalongo”, “La Virgen de la Tosquera”, “El Susurro” y “Mitra, apaga la luz para ver”, además de muestras de cortos y presentaciones de realizadores invitados.

La sección tendrá además una inauguración especial en Annuar Shopping con maquillaje, efectos y propuestas ambientadas para el público, acompañando la apertura de este nuevo espacio dentro del festival. Por su parte, el Cine Auditorium será sede oficial de la sección con proyecciones de trasnoche.

Como parte de su perfil formativo e industrial, la programación incluirá charlas, conversatorios y actividades especiales vinculadas a las nuevas tecnologías, las coproducciones internacionales, la actuación, el cine documental y los desafíos actuales de la producción audiovisual en Latinoamérica.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la charla “IA: Una nueva forma de hacer cine”, encuentros sobre cine independiente latinoamericano y cinematografía andina, además de un espacio especial de conversación sobre cine de terror y fantástico en el marco de la sección “Horror Andino”.

La propuesta también se extenderá a distintos puntos de la provincia a través de funciones especiales y proyecciones en localidades como La Quiaca, Purmamarca, El Carmen y San Pedro, fortaleciendo el carácter federal y comunitario del festival.

Además del cine, el público podrá disfrutar de experiencias artísticas y musicales en el Cabildo de Jujuy, donde se presentará la muestra “FLUX” del artista Félix González, una instalación que combina arte y realidad aumentada.

Cada jornada contará también con música en vivo a cargo de artistas invitados como Las Cantoras del Alto, Navi y Chino y la Rebelión, acompañando la experiencia cinematográfica con conciertos y actividades especiales.

Las entradas para las funciones en San Salvador de Jujuy podrán retirarse gratuitamente en las salas correspondientes el mismo día de cada proyección.

La programación completa con toda la información sobre sedes, horarios y actividades se puede descargar aquí: Guía de Programación