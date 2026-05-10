Prevención de la violencia de género. Ley Micaela: la formación dio inicio en Alto Comedero y Yala

Dando cumplimento a lo que establece la Ley Micaela comenzó la formación en Alto Comedero y Yala para prevenir la violencia de género.
El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dio inicio a una nueva instancia de formación en el marco de la Ley Micaela, destinada a agentes de seguridad en Alto Comedero y también en Yala.
El objetivo es fortalecer herramientas institucionales vinculadas a la perspectiva de género y derechos humanos. Promover una intervención integral, responsable y comprometida ante situaciones de violencia por motivos de género, incorporando contenidos orientados a la prevención, el abordaje adecuado y la asistencia correspondiente.
Durante la jornada se trabajaron conceptos vinculados a género, los distintos tipos y modalidades de violencia que existen, desigualdades estructurales y el rol de las instituciones en la garantía de derechos.
La implementación de la Ley Micaela permite consolidar políticas públicas con enfoque de género favoreciendo intervenciones más eficientes, empáticas y respetuosas en todos los ámbitos del Estado.
Es de destacar que la Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Desde el Consejo Provincial de Mujeres se informó que la formación continuará con un próximo módulo donde el tema central será diversidad sexual, ampliando contenidos vinculados a la importancia de relacionarse de forma saludable, teniendo en cuenta el respeto a las diversidades, la inclusión y promoción de derechos de las personas del colectivo LGBTIQA+.
En este caso, en Alto Comedero, las acciones de formación destinadas a los agentes de seguridad fortalecen una mirada integral e inclusiva ya que son, en muchos casos, los primeros en tomar contacto con mujeres o personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.
La disertación estuvo a cargo de la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.
Dando cumplimiento a la Ley Micaela también se dio inicio la capacitación en la Municipalidad de Yala para todas las personas que desarrollan sus tareas en ámbitos del estado.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.