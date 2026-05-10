Programa de acción y educación ambiental. «Circulando energías» sigue recibiendo inscripciones

«Circulando Energías» trae premios a reels, bienes y planes de acción en clave ambiental y circular en la educación obligatoria y de contexto de encierro

El Gobierno de Jujuy, a través de los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, informa que están abiertas las inscripciones para el Programa «Circulando Energías», impulsado por la Secretaría de Energía del MISPTyV.

La iniciativa integrará acciones educativas y ambientales, junto con producciones de bienes y audiovisuales realizadas por estudiantes de nivel inicial y primario, de secundarias técnicas y agrotécnicas, y de la modalidad de educación en contexto de encierro (M.E.C.E). Busca, en tales espacios, construcción de conciencia, prácticas y una formación integral vinculada a la educación ambiental, la eficiencia energética, el uso del agua y la producción sostenible en clave de circularidad.

El objetivo de ‘Circulando Energías’ es poner en movimiento y potenciar la energía de cientos de estudiantes, docentes, personal de establecimientos escolares y penitenciarios, y equipos técnicos de los ministerios participantes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos con impacto territorial.

En nivel inicial y primario, las actividades derivarán en planes de acción y en desarrollos y producciones audiovisuales en formato reel para redes sociales. En las escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y en la modalidad en contexto de encierro, el trabajo estará orientado a producciones con foco en producción circular, energías renovables y formación para prácticas profesionalizantes. Se premiarán, así, reels para Instagram, planes de acción y producción de bienes.

Podrán participar instituciones de nivel inicial y primario, públicas y privadas, escuelas secundarias técnicas y agrotécnicas de la provincia y estudiantes de la modalidad de educación en contexto de encierro de establecimientos penitenciarios provinciales.

El programa se desarrolla en cinco etapas: Inscripciones, Formación y capacitación, Producción (con monitoreo), Evaluación y Premiación

Actualmente están abiertas las inscripciones, que pueden realizarse completando el formulario de inscripción, disponible haciendo click aquí.

«Circulando Energías» nace de experiencias previas que fortalecieron la conciencia energética en la provincia: ‘El saber ilumina’, que durante tres años reconoció acciones vinculadas a la eficiencia energética y el cuidado del ambiente en escuelas primarias y secundarias; y ‘Renovando Energías’, que promovió la integración de saberes, oficios y contextos mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía y los ministerios de Educación y de Seguridad en la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro.