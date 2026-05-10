Turismo. El Raid de los Andes impulsó la ocupación hotelera en la Quebrada con picos del 95% en Purmamarca

La competencia Raid de los Andes convocó a corredores y visitantes de distintos puntos del país. La Quebrada de Humahuaca registró un 80% de ocupación promedio.

La provincia de Jujuy volvió a consolidarse como escenario de grandes eventos deportivos y turísticos con la realización del Raid de los Andes, una destacada competencia de trail running que se desarrolló los días 9 y 10 de mayo en la Quebrada de Humahuaca, recorriendo algunos de los paisajes más emblemáticos del norte argentino.

Durante ambas jornadas, cientos de corredores, acompañantes y aficionados vinculados a esta disciplina arribaron a distintas localidades quebradeñas, generando un importante movimiento económico para el sector turístico y comercial de la región. La actividad impactó de manera positiva en la ocupación hotelera, la gastronomía, los servicios turísticos, comercios locales y artesanos.

El Raid de los Andes impulsó la ocupación turística en la Quebrada con picos del 95% en Purmamarca

La competencia tuvo como epicentro escenarios naturales de gran valor paisajístico y cultural, posicionando nuevamente a Jujuy como un destino ideal para el turismo deportivo y las experiencias vinculadas a la naturaleza y la aventura.

Acompañaron el evento el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein; y el coordinador de Promoción Turística, Santiago García Gnecco, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando eventos que integren deporte, turismo y desarrollo local.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo remarcaron que este tipo de propuestas fortalecen el posicionamiento de Jujuy como sede de eventos nacionales e internacionales, además de promover el desarrollo económico en las cuatro regiones de la provincia a través de actividades que generan circulación turística durante todo el año.

Con el imponente paisaje de la Quebrada de Humahuaca como escenario, el Raid de los Andes dejó no solo postales únicas, sino también un movimiento concreto para trabajadores del turismo, emprendedores y comunidades locales que forman parte de la experiencia jujeña.