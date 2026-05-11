Economía. La Feria Campesina de las Cuatro Regiones realizará su segunda edición del año

La propuesta reunirá a productores de toda la provincia este jueves 14 y viernes 15 de mayo en la Vieja Estación de San Salvador de Jujuy.

El referente de la Feria Campesina Pucará de las Cuatro Regiones, Nelson Castillo, invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de la propuesta que se desarrollará este jueves 14 y viernes 15 en el predio de la Vieja Estación de San Salvador de Jujuy.

La feria abrirá sus puertas de 8 a 20 horas durante ambas jornadas y contará con la participación de productores de las cuatro regiones de la provincia: Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

En ese marco, Castillo destacó que podrá encontrar una amplia variedad de productos regionales y de temporada, entre ellos miel, cítricos provenientes de Palma Sola y Santa Clara, además de tejidos artesanales elaborados en localidades como Santa Ana, Valle Colorado, Caspalá y distintos puntos de la Puna.

Asimismo, señaló que esta será la segunda edición del año y remarcó que la iniciativa continuará desarrollándose durante todo el 2026, con una agenda prevista hasta diciembre, gracias al acompañamiento del Gobierno de Jujuy y del municipio de San Salvador de Jujuy, que cede el espacio de la Vieja Estación para la realización de la feria.

Finalmente, Nelson Castillo agradeció el acompañamiento de la comunidad desde el inicio de esta experiencia e invitó a los vecinos y vecinas a acercarse y participar de esta propuesta que busca fortalecer la producción local, las economías regionales y el trabajo de las familias productoras de toda la provincia.