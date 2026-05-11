Salud. Convenio entre el ISJ y UPCN para fortalecer acciones de prevención y bienestar de los afiliados

El acuerdo prevé la implementación de talleres y acciones preventivas para promover la salud integral y fortalecer el acompañamiento a los afiliados del ISJ.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un convenio de colaboración orientado a la implementación de espacios de prevención, promoción de la salud y acompañamiento integral para los afiliados.

En este marco, el presidente del ISJ, David Arias, destacó la importancia del acuerdo y agradeció el acompañamiento de la organización gremial por la cesión de un espacio físico en el edificio ubicado en calle Gorriti.

“Estamos agradecidos con UPCN por el ofrecimiento y el acompañamiento al Instituto de Seguros en otorgarnos el espacio físico y las instalaciones para poder estar más cerca del afiliado, generar un espacio de contención, de aprendizaje y desarrollar talleres de actividades preventivas e informativas para todos los afiliados”, expresó.

Asimismo, remarcó la accesibilidad del lugar y valoró la iniciativa como parte de una estrategia institucional que busca fortalecer la cercanía con los beneficiarios.

Por su parte, el referente de UPCN, Luis Cabana, subrayó que el convenio tiene como eje central la prevención en salud integral de los trabajadores, abarcando tanto el bienestar físico como emocional. En ese sentido, señaló la importancia de promover hábitos saludables, incluyendo la alimentación, y de generar herramientas que permitan abordar la salud mental desde una perspectiva preventiva.

“Es fundamental que la obra social trabaje en mecanismos de prevención, evitando que las situaciones lleguen a instancias más complejas, y que a través del trabajo con entidades intermedias se logre mayor eficiencia en la atención de la salud de los trabajadores”, afirmó.

El acuerdo busca consolidar un trabajo conjunto entre ambas instituciones, fortaleciendo políticas de prevención y promoviendo espacios de formación y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de los afiliados.