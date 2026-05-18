Cultura. Semana de los Museos: 30 espacios culturales con entrada libre y gratuita

Del 18 al 24 de mayo, la Semana de los Museos abre más de 30 espacios con talleres, muestras y actividades gratuitas en toda la provincia.

Este lunes inició la Semana de los Museos abriendo más de 30 espacios culturales en toda la provincia con talleres, caminatas nocturnas, charlas, muestras y proyecciones gratuitas. Del 18 al 24 de mayo, desde San Salvador hasta la Puna, el patrimonio de Jujuy sale a encontrarse con la gente.

Cerámica y arqueología, tejido y fotografía, cine, música en vivo, visitas guiadas y hasta una experiencia multisensorial nocturna: la Red de Museos de Jujuy articula una programación que llega a las cinco regiones bajo el lema internacional de este año, «Museos uniendo un mundo dividido», que invita a pensar estos espacios como lugares vivos de encuentro, memoria e identidad.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el alcance de la propuesta: «Comienza la Semana de los Museos con actividades culturales, coordinando a todos los centros culturales que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia.»

Semana de los Museos: 30 espacios culturales, entrada libre y gratuita

Uno de los espacios con mayor cantidad de actividades es la Facultad de Ingeniería de la UNJu (Canónigo Gorriti 237), que mantendrá sus puertas abiertas de lunes a viernes de 9 a 18 horas con exposiciones, talleres y debates.

El martes 19 habrá un taller de pintura de 9 a 13 horas coordinado por Sara Vargas y José Amador, mientras que de 10 a 12 horas se realizará un taller virtual sobre proyectos culturales comunitarios a cargo de Ana Laura Elbirt y Juan Muñoz. Ese mismo día, de 16 a 18 horas, Guillermo Chauque encabezará un taller de arqueología.

La agenda continuará el miércoles 20 con la muestra fotográfica «La pintura virreinal en Jujuy» desde las 10 horas, organizada por la Asociación Jujuy Barroco. Luego, de 11 a 13 horas, habrá una charla-taller sobre conservación fotográfica y encuadernación de álbumes. A las 16 horas, Alicia Fernández Distel brindará la disertación «Los primeros artistas de Jujuy», y de 18 a 19 horas se desarrollará la charla «El rol de la fotografía profesional en el trabajo arqueológico».

El jueves 21 comenzará con un taller de tejido de 9 a 13 horas a cargo de Silvia Ortega. A las 10 horas, la Lic. Tatiana Albornoz brindará una charla sobre ESI en escuelas jujeñas. Más tarde, de 14 a 18 horas, se realizará una mesa panel sobre artesanas y artesanos, identidad, demandas y oportunidades, coordinada por Ariel Benavides.

El viernes 22, desde las 9 horas, tendrá lugar el taller experimental de cerámica «Arqueoconecta», mientras que de 14 a 18 horas Daniel Ochoa presentará la charla «Trabajadores rurales en Yuto».

El Museo del Cabildo (Belgrano 493) celebrará el Día Internacional de los Museos con entrada libre y gratuita. El lunes 18 se dictó un taller de cerámica patrimonial para niños y se presentó la Banda de Música del Regimiento de Infantería 20 «Cazadores de los Andes».

El Museo Catedral (Belgrano esquina Sarmiento) ofrecerá el miércoles 20 a las 17 horas la charla y exposición «De París a Jujuy: el Vía Crucis de Diego de Aliaga (1772-1776)», a cargo de Carlos A. Garcés.

El Museo Histórico Provincial «Juan Galo Lavalle» realizará visitas guiadas gratuitas para instituciones escolares y público en general de martes a viernes a las 8:30 y 10 horas, y de miércoles a viernes también a las 15 y 16 horas.

El Museo Jorge Mendoza (Urquiza 410) recibirá visitas escolares el martes 19 y miércoles 20. El jueves 21 a las 11:30 horas realizará un acto especial para activar un sistema de accesibilidad vía QR con audiodescripciones de sus obras, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Accesibilidad Web.

El Parque Botánico propone actividades ambientales y caminatas

El Parque Botánico Municipal «Barón Carlos María Schuel» desarrollará actividades al aire libre durante toda la semana.

El lunes 18 se brindó la charla «El museo vivo que habitamos», a cargo del técnico agrónomo Pablo Farfán, sobre reservas naturales y preservación ambiental.

El martes 19 a las 15 horas se realizará la charla y caminata «Hongos en el Botánico», coordinada por la Dra. Luciana Hernández Caffot.

La agenda continuará el miércoles 20 a las 18:30 con la charla «Ríos vivos», donde la Dra. Marcela De Paul abordará la importancia de los insectos acuáticos como indicadores ambientales.

El jueves 21 a las 17 horas tendrá lugar la caminata «Atardecer en el Botánico», junto a estudiantes del IES N°5 «José Eugenio Tello».

El viernes 22 a las 18:30 se realizará la caminata nocturna «Un legado que respira», una experiencia multisensorial destinada a mayores de 23 años. El sábado 23, también a las 18:30, el Club Ambiental «Yungueritos» desarrollará una actividad especial para infancias.

En Lozano, el Espacio Cultural Posta Los Sauces (Finca Carenzo, Ex Ruta 9) cerrará la semana el domingo 24 con un taller de elaboración de Flor de Lana a las 16 horas, a cargo de la profesora Gladis Fernández. A las 17 horas se inaugurará la muestra «La Historia de la Posta contada en poesías». La entrada será libre y gratuita.

En la Quebrada, el Hotel Huacalera desarrollará actividades el martes 19 y miércoles 20. Ambas jornadas comenzarán de 10 a 11 horas con charlas sobre sustentabilidad en hotelería a cargo de Ana María Chapor. Luego, de 11 a 13 horas, habrá encuentros con tejedoras locales: María Quipildor participará el martes y Celeste Valero el miércoles. Las actividades incluirán cocktail infantil.

En las Yungas, el Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua tuvo actividades este lunes 18 con exposición de pinturas, esculturas y artesanías, además de danzas criollas, producciones audiovisuales y muestras vinculadas a la cultura guaraní. Desde el martes 19 hasta el lunes 25 se sumarán talleres de pintura en cerámica, clases a cargo de Iván Párraga y visitas guiadas al museo.

En Abra Pampa, el Museo Arqueológico «Leopoldo Abán» adhiere a la apertura de la Semana de los Museos este miércoles 20 a las 10 horas donde se realizará un homenaje al poeta Domingo Zerpa en la Plaza Central.

En Coranzulí, el Centro Cultural y Museo «Amalio R. Puca» inaugurará sus actividades con la proyección del documental «En el nombre del litio», de Tian Cartier y Martín Longo.

El martes 19 a las 17 horas el museo visitará la comunidad Orqho de Cusi Cusi con la propuesta «Memoria en movimiento». El miércoles 20 a las 12 horas la actividad se trasladará al Pueblo Quechua de Paicone, mientras que a las 18:30 se proyectará la película «Nuestra tierra», de Lucrecia Martel.

La jornada central será el jueves 21. A las 11 horas se realizará una charla de Carolina Rivet en la Escuela 362; a las 16 horas habrá un encuentro con estudiantes sobre museos comunitarios; a las 18 horas comenzará una recepción con api y tortillas a la parrilla; a las 18:30 se concretará un agradecimiento a la Pachamama y a las 19 horas quedará inaugurada una muestra de trabajos y fotografías. La programación continuará a las 19:30 con números artísticos, a las 20 horas con una fogata y a las 20:15 con música tradicional en vivo. El cierre está previsto para las 21:30. El viernes 22 el museo permanecerá abierto durante toda la jornada.

Además, el Museo de Ciencias Naturales Dr. Saturnino Iglesias (MuSI), en avenida Bolivia 1661, anunció su reapertura para el 29 de mayo, fecha en la que celebrará su 80° aniversario.

La Semana de los Museos es una iniciativa internacional que cada año invita a los espacios culturales a fortalecer su vínculo con la comunidad. En Jujuy, la programación es federal y gratuita, y llega a todos los rincones de la provincia para que nadie se quede afuera.