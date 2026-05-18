La Legislatura declaró de interés la antología 100 Poetas por la Paz

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura provincial se realizó el acto conmemorativo por el décimo aniversario del relanzamiento de la antología de poesías 100 Poetas por la Paz, editada por la escritora Verónica Bianchi.

La actividad fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, diputada Mariela Ortiz, junto a las escritoras Cintia Díaz, Gabriela Coletti y Graciela Del Castillo, integrante de la Fundación Aves. El encuentro contó también con la participación musical del grupo La Cosecha, del Centro de Día Virgen del Valle.

Tras la entrega de la declaración de interés legislativo, se realizó una lectura de poemas a cargo de los escritores Liliana de la Vega, Miguel Ángel Sala y Cintia Fabiana del V. Díaz. También participaron Carmen Chauque, Francisca Ramírez y Gabriela Coletti.

En el marco del acto, la diputada Ortiz señaló que el evento trasciende a la provincia, con alcance nacional e internacional, y planteó que la poesía constituye una vía para reflexionar sobre la paz en un momento en el que los esfuerzos por sostener ese valor requieren ser redoblados, particularmente a través del trabajo con jóvenes en las escuelas. Indicó además que la declaración de interés fue firmada por el vicegobernador.

Para finalizar, Ortiz expresó: En estos tiempos de mucha violencia verbal, donde proliferan los discursos de odio, hay que sumar todos los esfuerzos necesarios para que, en esta vida democrática que disfrutamos los argentinos, podamos transmitir valores como el diálogo, el encuentro, la solidaridad y el respeto por quien piensa distinto, construyendo entre todos un mundo mejor.