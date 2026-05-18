La Legislatura promueve hábitos de vida saludable

En el marco de la Jornada por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, se llevó a cabo en el hall central de la Legislatura una actividad orientada a promover hábitos saludables para una mejor calidad de vida. En el transcurso de la misma se dieron charlas de prevención y concienciación para finalizar con una clase de zumba.

El acto protocolar estuvo encabezado por el vicegobernador Alberto Bernis acompañado por el presidente del bloque Jujuy Crece, el diputado Santiago Jubert; el presidente de la comisión de Salud el diputado Omar Gutiérrez; y la doctora Marlene Polo referente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) Filial Jujuy.

Como parte del acto protocolar el vicegobernador Alberto Bernis hizo entrega a la doctora Marlene Polo de una Declaración de Interés Legislativo por las jornadas.

Al hacer uso de la palabra el vicegobernador llamo a la reflexión en la toma de conciencia por el control de la presión arterial todos tenemos que hacerles caso a la gente que sabe, a los facultativos, a los prestadores de la salud para que tengamos una mejor calidad de vida, y desarrollar nuestras tareas de la mejor manera posible, además de felicitar a los profesionales de la salud por todo el trabajo que están haciendo, son ustedes los que se merecen el aplauso.

Bernis resaltó que este tipo de acciones es una de las cosas para lo que la Legislatura debe estar presente no solo para dictar leyes, para trabajar, para enseñar y fundamentalmente para cuidar y mejorar la vida de cada uno de los que trabajan aquí.

Por su parte el diputado Omar Gutiérrez tuvo palabras de agradecimiento al equipo de cardiólogos de la SAC que está realizando actividades con el fin de promover la importancia de la prevención, detección temprana y adecuado control de la hipertensión arterial, a la vez que destacó la mirada integral que están realizando estos profesionales que tiene que ver con la actividad física, con la promoción de la alimentación saludable, control de peso, de talla, con lo que se siembra conciencia en la gente.

Al hacer mención de la Declaración de Interés Legislativo el diputado Gutiérrez dijo que es una forma de ayudar a crear conciencia en la gente del hábito y cuidado. Al respecto Gutiérrez subrayó la hipertensión mata, causa secuelas, provoca discapacidades si no se controla y no se toman las precauciones a tiempo, y la única forma de hacerlo es mediante el control. A la vez que consideró que el jujeño en general participa de estas actividades pero hay que seguir promoviéndola.

El legislador señaló que los controles se los deben hacer en todas las etapas de la vida pero a medida que uno se va haciendo más grande va cobrando mayor protagonismo, y después de los 40 años más todavía.

Para finalizar la representante de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) filial Jujuy, Marlene Polo detalló las actividades previstas para la jornada para concientización de la prevención de la hipertensión con la promoción de hábitos saludables, control de la presión arterial con el fin de promover la salud cardiovascular. Y Remarcó las decisiones diarias que marcan la diferencia: dieta equilibrada, menor consumo de sal, ejercicio regular y chequeos médicos frecuentes.