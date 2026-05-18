Inclusión . Mesa de trabajo para instituciones y organizaciones que abordan la discapacidad

Será el 21 de mayo en el Centro de Innovación Educativa donde se trabajará en temas de interés de las instituciones.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, invita a participar de una nueva mesa de trabajo destinada a instituciones y organizaciones que abordan la discapacidad.

La jornada se realizará el próximo 21 de mayo, de 9:00 a 11:30 hs., en el Centro de Innovación Educativa, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití (Ex Infinito por Descubrir).

Durante el encuentro se abordará como temática principal la conformación de asociaciones sin fines de lucro.

La disertación estará a cargo de la Dirección Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de continuar promoviendo espacios de encuentro, articulación y fortalecimiento institucional para organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, favoreciendo la construcción colectiva y el acompañamiento a las comunidades.