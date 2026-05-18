Defensa Civil brindó una capacitación en gestión de riesgo en la Escuela Técnica N° 1 «Escolástico Zegada»

La jornada estuvo destinada a estudiantes de segundo año y carroceros de la institución educativa, con el objetivo de fortalecer conocimientos y capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia.

La Dirección General de Emergencias – Defensa Civil llevó adelante una jornada de formación denominada “Capacitación en Gestión de Riesgo y Primer Respondiente”, destinada a estudiantes de 2° año y carroceros de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”, en instalaciones de la institución educativa.

La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia en el ámbito comunitario, brindando herramientas y recursos clave para intervenir de manera rápida y eficaz ante una urgencia, hasta la llegada de los servicios médicos correspondientes.

Durante la capacitación se abordaron conceptos vinculados a la gestión del riesgo, prevención y actuación inmediata frente a emergencias, promoviendo además la importancia del compromiso ciudadano y el trabajo conjunto en materia de seguridad y prevención.

Desde la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil destacaron la importancia de generar estos espacios de formación destinados a jóvenes, fomentando la concientización y la preparación ante posibles situaciones de riesgo.

“La seguridad la hacemos entre todos”, remarcaron desde el organismo.