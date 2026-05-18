Policía y Servicio Penitenciario . Sadir lanzó la segunda cohorte de capacitación para el ascenso de las fuerzas de seguridad

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto oficial de apertura. Cerca de 380 efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario iniciarán dos meses de formación intensiva bajo la órbita del IUPS.

En el marco del Plan Integral de Ascenso para Personal Policial y Penitenciario, el gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de apertura de la segunda cohorte de formación destinada al personal de las fuerzas de seguridad de la provincia. La iniciativa, coordinada por el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), busca la profesionalización permanente y la jerarquización de los cuadros locales.

El lanzamiento formal se llevó a cabo en el parque Tupac Amaru, ubicado en el barrio Alto Comedero, y contó con la presencia del rector del IUPS, Javier Ahumada; la vicerrectora, María Rita Salazar; el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García; el titular del Colegio de Técnicos de la Provincia, Miguel Morales, y altas autoridades de los cuerpos de seguridad.

Durante su discurso, el mandatario provincial auguró el mayor de los éxitos a los agentes de las jerarquías de sargento, cabo y ayudante de quinta que inician este camino para alcanzar el grado inmediato superior.

«Es muy importante esta formación porque necesitamos que nuestras fuerzas estén más capacitadas, más preparadas, y este es justamente el objetivo: brindar más y mejor seguridad a todos los ciudadanos», subrayó Sadir, insistiendo en la necesidad de contar con una fuerza de seguridad en continua capacitación.

Por su parte, el rector del IUPS, Javier Ahumada, precisó que esta instancia formativa tendrá una duración de dos meses intensivos. Las actividades se dividirán entre prácticas al aire libre en el predio del parque Tupac Amaru y el dictado de clases teóricas, las cuales se desarrollarán a partir de las 18:00 horas en el edificio de la escuela Bartolina Sisa, gracias a un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación.

Finalmente, las autoridades del IUPS destacaron que este programa responde de manera directa a un pedido del Ejecutivo provincial y a una demanda genuina de la sociedad, que exige cuerpos de seguridad cada vez mejor preparados para afrontar los desafíos actuales.