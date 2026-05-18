La Comisión de Transporte recibió a concejales de cinco municipios para analizar las problemáticas del transporte interurbano

En el Salón Pilar Bermúdez, la Comisión de Transporte y Comunicaciones recibió a concejales de San Salvador de Jujuy, El Carmen, Perico, Monterrico y San Antonio para analizar distintas problemáticas vinculadas al transporte público interurbano y al servicio de remises interjurisdiccionales.

Los concejales plantearon inquietudes relacionadas con las paradas de colectivos, la seguridad, la iluminación y el funcionamiento del transporte de pasajeros hacia la capital provincial. El diputado Rubén Rivarola, presidente de la Comisión, señaló que existe voluntad política para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones.

También se analizó la posibilidad de recuperar la antigua terminal de ómnibus para el funcionamiento del transporte interjurisdiccional. Rivarola explicó que en ese predio funciona actualmente el SAME y que una eventual relocalización depende de una decisión del Poder Ejecutivo provincial. En la misma línea, sostuvo que la situación de los remises interjurisdiccionales presenta una problemática similar y que su resolución requiere voluntad política.

Asimismo, se trató la situación de las actuales paradas de colectivos y taxis, en particular la ubicada sobre calle Lisandro de la Torre, cuestionada por los concejales por problemas de accesibilidad, inseguridad y falta de iluminación. El concejal de El Carmen, Adrián Mendieta, propuso, como solución de mediano y largo plazo, la recuperación de la vieja terminal para centralizar el transporte interjurisdiccional de pasajeros.

Al finalizar el encuentro, Mendieta expresó: Estuvieron presentes todos los miembros de la Comisión. Fuimos escuchados y nos retiramos con la satisfacción de haber concretado este encuentro en conjunto.