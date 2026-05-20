Estudiantes del Colegio Nueva Siembra visitaron la Legislatura de Jujuy

Treinta y dos estudiantes de cuarto grado del Colegio Nueva Siembra visitaron la Legislatura de Jujuy, donde participaron de una jornada educativa desarrollada en el recinto de sesiones. La actividad fue articulada por la diputada María Uriondo, y contó además con la participación de los diputados Martín Fellner, María Teresa Agostini y Emiliano Robinson.

Durante la visita, los alumnos pudieron conocer el funcionamiento del Poder Legislativo, interiorizarse sobre la labor parlamentaria y recorrer distintos espacios institucionales vinculados a la formación ciudadana. La actividad formó parte de una experiencia educativa orientada a acercar a los jóvenes al ejercicio cívico y democrático.

Al respecto, la diputada María Uriondo destacó la importancia de recibir a los estudiantes en la Legislatura y señaló que fue un placer. Asimismo, remarcó que los chicos tienen muchísimas ganas y dudas, valorando el interés y la participación demostrada durante toda la jornada.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que es fundamental que desde pequeños puedan conocer el rol de las instituciones democráticas. Lo importante que es votar, lo importante que es elegir el representante que va a crear las leyes que ellos necesitan, expresó, agregando que este tipo de actividades ayudan a criar niños con responsabilidad ciudadana.

Además, Uriondo comentó que los estudiantes también visitaron Casa de Gobierno y el Salón de la Bandera, complementando así una jornada enfocada en el aprendizaje cívico. Finalmente, indicó que luego del recorrido los alumnos compartieron un desayuno preparado por el bloque justicialista como para mimarlos un poco y que terminen su mañana cívica de una manera festiva.

Por su parte, la docente Luz Villa explicó que la visita tuvo como objetivo que los alumnos conozcan de cerca qué es lo que se trabaja dentro de la Legislatura. Asimismo, agradeció a la diputada Uriondo por haber facilitado el encuentro y permitir que los chicos pudieran realizar preguntas e interactuar con los legisladores presentes.

La docente destacó además el entusiasmo demostrado por los estudiantes durante toda la actividad. Estuvieron súper interesados, hicieron un montón de preguntas, expresó, remarcando también el acompañamiento de los distintos diputados que participaron del recibimiento.

Finalmente, Villa consideró que este tipo de experiencias son muy importantes para los jóvenes, ya que les permite acercarse desde temprana edad al conocimiento de las instituciones y de las responsabilidades ciudadanas. Es muy importante para ellos introducirse ya desde pequeños a todo lo que es este ámbito, concluyó.