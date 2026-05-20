La Legislatura entregó una Bandera Nacional de la Libertad Civil a Las Gauchitas

La Asociación Civil Las Gauchitas recibió en la Legislatura de Jujuy una Bandera Nacional de la Libertad Civil que será entregada al Gobierno de San Luis, en el marco de las actividades por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo, donde la institución fue invitada a participar de un desfile junto a sus integrantes.

La entrega se realizó en el despacho del vicegobernador Alberto Bernis, quien recibió a las representantes de la asociación antes de su viaje institucional.

La presidenta de Asociación Las Gauchitas, Silvia Beatriz Yapura, expresó su emoción por representar a Jujuy y destacó el valor histórico del símbolo patrio. Explicó además que durante la visita llevarán folletos y un libro para difundir la historia de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y el legado de Manuel Belgrano hacia el pueblo jujeño.

Yapura señaló que la bandera representa el reconocimiento al valor y sacrificio de los jujeños durante las luchas por la independencia, especialmente en hechos históricos como el Éxodo Jujeño y las batallas de Tucumán y Salta.

Durante el encuentro también dialogaron sobre la importancia de fortalecer la enseñanza de la historia provincial en las escuelas y promover el conocimiento de las batallas y combates gauchos desarrollados en Jujuy.

La delegación partirá hacia San Luis el próximo 23 de mayo y regresará el 27. Junto a Yapura estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva de la asociación, entre ellas Rufina Mamani y Graciela, representantes de la institución.