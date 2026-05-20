Feria de las Rutas del Vino. Vinos de altura: 17 bodegas jujeñas se reúnen este jueves en el Cabildo

La 2° Feria de las Rutas del Vino reúne este jueves una selección de vinos de altura de Jujuy, de 18 a 23 horas en el Cabildo histórico de San Salvador.

La Feria de las Rutas del Vino celebra su segunda edición este jueves en el Cabildo histórico de San Salvador, de 18 a 23 horas. El encuentro reúne etiquetas de 17 bodegas que expresan dos terruños con perfiles bien distintos: los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca, dos regiones que definen la identidad de los vinos de altura del norte argentino.

La propuesta invita a descubrir nuevas etiquetas y a conectar directamente con los productores, en un ambiente con música en vivo pensado para acompañar cada copa.

Dos regiones, dos expresiones únicas, en un solo encuentro en el Cabildo. Las etiquetas de los Valles Templados y de la Quebrada de Humahuaca representan perfiles vitivinícolas que difícilmente se encuentran juntos en un mismo espacio, lo que convierte a esta feria en una oportunidad singular para quienes quieran explorar la diversidad del vino norteño.

La jornada incluye recorrido de degustación con productores presentes y música en vivo como telón de fondo.

La feria forma parte de «Jujuy a Punto: Un Ritual de Altura», semana gastronómica que desde el 15 de mayo reúne en la provincia a cocineros, sommeliers y productores de Argentina y Perú para poner en valor la identidad culinaria y enoturística del norte argentino.

Las entradas están disponibles en Passline: https://www.passline.com/sitio/rito-jujuy-80588780

Segunda edición de la Feria de las Rutas del Vino en el Cabildo histórico: 17 bodegas y sus vinos de altura, este jueves de 18 a 23 horas.