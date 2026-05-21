Actividades. Cultura en 7 días: fiestas patrias, museos a cielo abierto y la Semana Gastronómica

Fiestas patronales, festival del durazno, vendimia y teatro por memoria integran la agenda cultural en toda la provincia de Jujuy.

La semana que arranca este viernes celebra el 25 de Mayo con un despliegue de actos conmemorativos, cambios de guardia, chocolatadas y música patria en distintos puntos de Jujuy. Paralelamente, se desarrolla la Semana de los Museos, el Festival Nacional de Folclore “HM Folk”, la Semana Gastronómica con chefs locales e invitados, y una variada agenda de teatro, danza y talleres gratuitos.

Viernes 22 de mayo

La Semana de los Museos continúa desde las 9:00 hora en todos los sitios mencionados, sumándose también el Museo Posta de Hornillos en Maimará y el Museo Soto Avendaño en Tilcara.

En San Salvador de Jujuy, la Semana Gastronómica ofrece dos capacitaciones gratuitas en el Centro Cultural El Tizón: a las 15:00 hora a cargo de Ana Irie, y a las 17:00 hora con Camila Cerezo y Constanza Cerezo. Por la noche, la cena en Carlini reúne a la chef local Emilia Montero, los invitados Aldo Yaranga y Wilson Rodríguez, y la sommelier Valentina Littmann a las 20:00 hora.

Otras actividades destacadas: el conversatorio “Los 25 de Mayo en Jujuy” en el Salón Belgrano del Cabildo a las 18:00 hora; el Festival Nacional de Folclore “HM Folk” con entrada solidaria en el Centro Cultural Manuel Belgrano a las 20:00 hora; la Fiesta de la Danza, Milonga, en el Centro Cultural Jorge Accame a las 20:00 hora; el ciclo “Mujeres creando Escena” con entrada gratuita en Casa Macedonio Graz a las 20:00 hora; y la obra “Carroceros” en el Teatro Mitre a las 21:00 hora.

En Humahuaca, a las 9:00 hora se dicta la charla educativa “La Bandera Nacional de la Libertad Civil, su historia” en el Salón Bicentenario. En Perico, la Expo Productiva “Regiones Vivas” se desarrolla desde las 10:00 hora hasta las 21:00 hora en el Polo Cultural, con artesanos, productores, cocina en vivo y música. En Monterrico, la Serenata a San Isidro Labrador reúne a artistas como La Sonora Imbatible y Los Jujeños en el Club Defensores de Monterrico a las 19:00 hora, con entrada libre.

Sábado 23 de mayo

Humahuaca rinde homenaje al músico Mariano Uña Ramos en el duodécimo aniversario de su fallecimiento. Desde las 8:00 hora en adelante, misa en la Iglesia Catedral y luego peña en el Barrio Santa Bárbara. En Tilcara se realiza el primer Festival y Concurso del Locro, con show en vivo, degustación y premios a partir de las 10:00 hora en calle Marcelino Vargas.

En El Carmen, la Expo Productiva “Regiones Vivas” se traslada a la Plaza Domingo T. Pérez desde las 10:00 hora hasta las 21:00 hora, y por la noche la Serenata por el 52° Aniversario de la ciudad reúne a Oriana Reyes, Silvana Rodríguez, Franco Patagua y más desde las 17:00 hora.

San Salvador de Jujuy continúa con la Semana Gastronómica: almuerzo en Ammán a las 13:00 hora con el chef Maná Muro y Constanza Cerezo; merienda en La Viandita Dulce a las 17:00 hora con Soledad Alcoba y Ana Irie. Para los más chicos, Taller de Cerámica Patrimonial en la Plaza del Éxodo a las 17:00 hora. A las 18:00 hora, charla-taller “Café Inspiración: Fantasmas de Jujuy” en Casa Macedonio Graz. El Festival “HM Folk” tiene su segunda función en el Centro Cultural Manuel Belgrano a las 19:00 hora, y por la noche “La Patria Suena Andina” reúne a orquestas andinas en el Teatro Mitre a las 20:30 hora. La jornada cierra con la fiesta por el 40° aniversario de la Agrupación Gaucha Comandante Juan Antonio Rojas en la Finca Mariscal a las 22:00 hora.

En Fraile Pintado, serenata en honor a María Auxiliadora y San Isidro Labrador en Avenida Reducción a las 21:00 hora.

Domingo 24 de mayo

Fraile Pintado celebra sus fiestas patronales: desde las 8:30 hora, acto protocolar en plaza Central, eucaristía en la parroquia San Juan Bautista y desfile cívico militar y gaucho sobre Avenida Reducción.

En El Carmen, la Fiesta de la Danza “Jujuy Baila Ritmos Latinos” ofrece talleres y presentaciones en la Casa de la Historia y la Cultura desde las 14:00 hora hasta las 22:00 hora.

San Salvador de Jujuy se prepara para las vísperas del 25 de Mayo. A las 17:00 hora, cambio de guardia de honor en explanada de Casa de Gobierno a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los Andes”. A las 18:00 hora, música en la glorieta de Plaza Belgrano con el dúo Marcos Batallano, Daniel Vedia, Tomás Lipán, Carla Celeste y más. Danzas patrias a cargo de los ballets Huayra Muyoj y Mama Pacha a las 18:30 hora y chocolate patrio en la misma plaza a las 18:30 hora. El Cabildo recibe a las orquestas infanto juveniles “Latidos de la Quebrada” y al malambo Huayra Muyoj desde las 18:00 hora. A las 19:45 hora, presentación de la Marcha por la Reafirmación de la Jura de Bandera de la Libertad Civil en la Recova del Cabildo.

También en la capital: teatro infantil “La Granja” en el Teatro Mitre a las 17:00 hora; presentación del libro “Argentina Sustentable: El Norte Grande” en Casa Macedonio Graz a las 19:00 hora; cena de la Semana Gastronómica en Dávila a las 20:00 hora con el chef Bernardo Álvarez del Rivero y Franco Ghione; y el 81° aniversario de la Asociación Gaucha Jujeña con el espectáculo “Éxodo Jujeño” a las 22:00 hora.

En San Antonio, feria de artesanos en el marco de la Semana del centenario de la Biblioteca Popular “Coronel Hilarión de la Quintana” desde las 14:00 hora en la plaza. En Humahuaca, celebración del aniversario de la Revolución de Mayo con marcha de antorchas y velada artística en el Complejo Juvenil a las 19:00 hora. En Palpalá, “Serenata 25 de Mayo” con Taty Domínguez, Marka Supay, Rafa Verón y más en Avenida Libertad esquina Mariano Moreno a las 20:00 hora.

Lunes 25 de mayo

Día de la Patria con múltiples festejos. En Caimancito, destrezas criollas y espectáculos culturales en el Puesto San Santiago desde las 9:00 hora. En Humahuaca, desde las 9:00 hora embanderamiento de la ciudad, chocolate patrio a las 10:00 hora, acto protocolar y promesa a la Bandera de la Libertad Civil a las 11:30 hora, seguido del desfile patrio a las 12:00 hora en la explanada del Monumento a la Independencia. También funciona allí una expo venta de la Escuela Municipal de Oficios desde las 9:00 hora.

San Antonio celebra los cien años de su biblioteca popular con el encuentro “La previa” en la Plaza Central “San Martín” desde las 12:00 hora, con la actuación de Los de San Antonio, Los del Fogón, Elsa Tapia, ballet Pasión de los Valles y más.

Martes 26 de mayo

San Antonio continúa con los festejos del centenario de la Biblioteca Popular “Coronel Hilarión de la Quintana”. A partir de las 10:00 hora, acto central, presentación del libro “La centenaria” e intervención del grupo de teatro comunitario en Sarmiento sin número.

Miércoles 27 de mayo

Última jornada de los cien años de la biblioteca en San Antonio. Bajo el título “La biblio en el pueblo”, desde las 10:00 hora hasta las 12:00 hora se realizarán intervenciones artísticas, libros a la calle, tendedero de relatos y epistolario en el salón de la biblioteca.

En Palpalá, teatro para las infancias en el marco de la Semana de los Jardines. Dos funciones en el Cine Altos Hornos Zapla: a las 10:00 hora y a las 15:00 hora.

La semana propone un recorrido que va desde las grandes conmemoraciones patrias hasta los gestos cotidianos de la cultura local. Entre ferias, museos abiertos, gastronomía de autor y festivales de danza, Jujuy reafirma su identidad como un territorio donde la tradición y la vanguardia conviven en cada rincón.