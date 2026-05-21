Registro Civil: avanzan las gestiones para abrir una oficina exclusiva para recién nacidos en el hospital Paterson

El nuevo espacio estará centrado en articular los mecanismos que permitan a las familias registrar los nacimientos y gestionar el primer DNI de sus hijos e hijas en la propia institución médica antes de recibir el alta.

El director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, encabezó una reunión de trabajo junto a autoridades sanitarias y municipales con el objetivo de coordinar la apertura de una oficina exclusiva para recién nacidos dentro del Hospital Dr. Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy.

Este nuevo espacio institucional estará centrado en articular los mecanismos que permitirán a las familias registrar los nacimientos y gestionar el primer Documento Nacional de Identidad (DNI) de sus bebés directamente en la institución médica antes de recibir el alta, optimizando los tiempos y asegurando el derecho a la identidad de forma inmediata. Al respecto, desde los organismos recordaron que el primer DNI de los recién nacidos es un trámite completamente gratuito.

Cabe destacar que esta iniciativa replica el exitoso modelo de servicio exclusivo que el Registro Civil ya viene implementando de manera operativa en el Hospital Materno Infantil «Dr. Héctor Quintana» de San Salvador de Jujuy y en el Hospital Carlos Snopek del barrio Alto Comedero, consolidando una red de atención inmediata para las familias.

Participaron de la mesa de trabajo la directora en Gestión de Salud, Evangelina Vechetti; el director Administrativo, Sharif Zamar Herrera; la Subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Pedro, Liliana Saldaño; y Teresa Gutiérrez, perteneciente al área de Desarrollo Humano del municipio local.

Al respecto, Rivas destacó el valor de esta iniciativa: «Nuestra prioridad es garantizar el derecho a la identidad desde el primer momento de vida. Con esta nueva oficina facilitamos el trámite a los padres y aseguramos que cada bebé regrese a su hogar debidamente registrado, cumpliendo con la premisa de acercar el Registro Civil a la comunidad».

Esta acción forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy, que no solo buscan descentralizar los servicios esenciales y agilizar los trámites administrativos, sino también concientizar sobre la vital importancia de gestionar el DNI a los recién nacidos, ya que es la llave fundamental para resguardar su identidad jurídica y asegurar su acceso inmediato a los sistemas de salud y asignaciones sociales en todo el territorio provincial.