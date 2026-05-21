Niñez y Adolescencia. Municipios de Jujuy recibirán una distinción de UNICEF por garantizar políticas de infancia

Siete municipios de Jujuy que integran la Red MUNA serán distinguidos por UNICEF por su labor en garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recibió a la coordinadora de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA) de UNICEF Argentina para ratificar el acompañamiento a los siete municipios que se encuentran en la red y que están próximos a recibir la distinción por su labor en garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el encuentro participaron, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss; la oficial de Políticas Social de UNICEF Argentina y coordinadora de MUNA, Fernanda Potenza; y la asesora legal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En la ocasión, se realizó un análisis del trabajo sostenido que se viene realizando desde el 2021 en los municipios de Palpalá; Perico; San Salvador; San Pedro; Libertador General San Martín; El Carmen y Humahuaca que se encuentran incorporados a la red MUNA. Las comunas se encuentran en la fase final de implementación de sus planes de acción para recibir este reconocimiento otorgado por UNICEF, debido a su trabajo en diferentes temáticas propuestas por la iniciativa.

Al respecto, la secretaria Marta Iriarte expresó: “Mantuvimos una importante reunión que nos permite fortalecer el trabajo articulado en favor de las infancias y adolescencias. Como Gobierno, reafirmamos el compromiso de continuar generando políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo, la inclusión y la protección en todo el territorio provincial”.

Por su parte, Fernanda Potenza, coordinadora de la iniciativa MUNA de UNICEF, consideró que el encuentro fue sumamente positivo y destacó “durante los últimos cinco años, se lograron mantener y consolidar en la provincia, los resultados en áreas clave como primera infancia, inclusión educativa de adolescentes, entornos alimentarios saludables, prevención de la violencia y abordaje de la discapacidad, entre otras temáticas abordadas por los municipios en sus planes de acción”.

Finalmente, la referente valoró la articulación interinstitucional del Gobierno de Jujuy, ponderando la participación activa del Ministerio de Salud y de la Dirección Provincial de Asuntos Municipales que también participan de la implementación de MUNA en la provincia.