Secretaría de Infraestructura. Obras trascendentales de puentes-alcantarillas desde la Provincia para Alto Comedero

Infraestructura avanza con obras de puentes-alcantarilla sobre cuatro puntos del A°Las Martas; brindarán mayor seguridad y conectividad vial en Alto Comedero.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a cargo de Carlos Stanic, y a través de su Secretaría de Infraestructura, avanza con las obras de construcción de puentes alcantarilla -de cruce y encauce de aguas- en distintos sectores de Alto Comedero, sobre el arroyo Las Martas.

Las obras se desarrollan en paralelo sobre cuatro puntos del arroyo y presentan distintos niveles de avance. Los trabajos se ejecutan:

Las obras de puentes-alcantarillas fueron recorridas por el área a cargo de su ejecución; y, en el sector 47 Hectáreas, particularmente, la visita incluyó un encuentro con vecinos para informar detalles de los trabajos y el alcance de las mejoras previstas.

El secretario de Infraestructura, José Suárez, destacó que “estas obras van a mejorar la conexión entre distintos sectores de Alto Comedero y brindar mayor seguridad para quienes transitan diariamente”. Asimismo, explicó que en el sector de 47 Hectáreas “se construirán dos puentes alcantarilla para resolver la conectividad en una zona clave por donde circula el transporte público, mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Sobre la intervención en calle Ovejería, el funcionario señaló que “la obra permitirá vincular sectores de Tupac Amaru y Aires del Alto, dando solución a una problemática histórica relacionada con el tránsito vehicular y peatonal”. En ese sentido, agregó que “al igual que en los otros puntos, es resolver una demanda de los vecinos de años”.

Cada una de las obras tiene un plazo estimado de ejecución de cinco meses y contempla estructuras de aproximadamente 16 metros de ancho, con calzada de doble mano y veredas en ambos laterales. Además, las alcantarillas contarán con una altura aproximada de 2,50 metros para permitir el adecuado escurrimiento del agua.

Suárez explicó que las dimensiones de cada intervención responden a estudios técnicos realizados junto a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, en base a las características de cada tramo del canal.

Finalmente, el secretario remarcó la importancia del cuidado y mantenimiento de los cauces y desagües pluviales, y pidió colaboración a la comunidad para evitar la acumulación de residuos que puedan obstruir el escurrimiento del agua y afectar el funcionamiento de infraestructura existente como así también de las nuevas que, como está mencionado arriba, se construyen.