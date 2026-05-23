Encuentro. Sadir reafirmó la importancia del diálogo para fortalecer el empleo y la producción

El gobernador participó del cierre del Congreso de delegados de la CGT Jujuy, encuentro que reunió a representantes de distintos gremios de la provincia.

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre del 1° Congreso Provincial de Delegados de la Corriente Sindical “Saúl Ubaldini” de la CGT Jujuy, encuentro que reunió a representantes de distintos gremios de la provincia.

En la oportunidad, el mandatario provincial destacó la importancia de generar espacios de diálogo y participación para abordar las problemáticas vinculadas al empleo, la producción y el desarrollo de la provincia.

Asimismo, hizo referencia al contexto económico y laboral actual, señalando la necesidad de continuar promoviendo políticas que favorezcan la generación de trabajo y el fortalecimiento de la actividad productiva.

Sadir reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy de sostener una agenda de trabajo articulada con distintos sectores institucionales y sociales, priorizando el consenso y el diálogo como herramientas para afrontar los desafíos actuales.

Durante el encuentro, delegados sindicales trabajaron en distintas comisiones temáticas vinculadas a educación, salud, seguridad, transporte y justicia, entre otros ejes, elaborando conclusiones que serán posteriormente presentadas al Ejecutivo provincial.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Freddy Berdeja, valoró la participación de representantes gremiales de distintos puntos de la provincia y destacó la realización de mesas de debate orientadas a analizar temas vinculados a la realidad laboral y social de Jujuy.

En tanto, representantes sindicales señalaron la importancia de sostener instancias de intercambio y construcción conjunta entre los diferentes sectores vinculados al mundo del trabajo.