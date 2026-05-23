Niños y familias de los CDI compartieron una Jornada Patria en el Cabildo

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Santa Rita, Patapila y Olivia Molina llevaron adelante una emotiva Jornada Patria en el Cabildo de Jujuy, junto a los niños y niñas que asisten a las instituciones y sus familias, en una propuesta que combinó identidad cultural, memoria colectiva y participación comunitaria.

La actividad formó parte de un proyecto institucional conjunto desarrollado durante toda la semana, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y acercar a los más pequeños a las tradiciones y hechos históricos que marcaron el nacimiento de la Patria.

En este contexto, la administradora del CDI Santa Rita, Luciana Gira, expresó, “en este 22 de mayo, estamos conmemorando el 25 de mayo de 1810, en un proyecto institucional, porque se juntaron 3 instituciones, muy representativos. Así que haciendo este cierre de toda esta semana del 25 en este lugar tan emblemático de la provincia, que es el Cabildo, y acompañada con 2 instituciones muy importantes que tienen una matrícula muy grande que son los CDI Patapila y el Olivia Molina”.

Por su parte, el administrador del CDI Patapila, Gustavo Rosas, destacó, “estamos culminando el proyecto con una actividad que fue impulsada por los CDI más grandes del municipio, el cual está íntimamente ligado con los lineamientos de la educación inicial y del Ministerio de Educación de la provincia, en el que nos basamos particularmente en 2 conceptos, que es la Identidad Cultural y la Memoria Colectiva. A través de esta actividad, creemos que, trayendo a los chicos, vinculándolos y compartiendo este espacio, los contenidos pueden ser mejor adquiridos por nuestros niños”.

Asimismo, la administradora del CDI Olivia Molina, Gabriela Montaño, remarcó la importancia de la participación de las familias durante la jornada, “lo importante es trabajar con la familia, y vemos que tenemos una gran convocatoria, así que felices por esta y obviamente, vamos a compartir el chocolate patrio”.

La propuesta incluyó representaciones alusivas a la fecha patria, música tradicional y momentos de encuentro entre las familias y la comunidad educativa, consolidando un espacio de aprendizaje y celebración en uno de los sitios históricos más representativos de la provincia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/gu7mo1UFxag