Fiesta patria. Jujuy vivirá la gran celebración de la Revolución de Mayo con transmisión en vivo

La propuesta se desarrollará este 24 de mayo en Plaza Belgrano y alrededores, con música en vivo, danzas folclóricas, espectáculos culturales, chocolate patrio y la histórica Marcha Belgraniana.

El Gobierno de Jujuy invita a la comunidad a participar de la gran celebración popular por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrollará el próximo 24 de mayo en Plaza Belgrano y sectores aledaños, con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y patrióticas que podrán seguirse en vivo a través de YouTube.

La transmisión especial permitirá que jujeños de toda la provincia y también quienes se encuentren en distintos puntos del país y del mundo puedan acompañar esta propuesta conmemorativa organizada por el Gobierno de Jujuy, que se extenderá desde las 17 hasta aproximadamente las 22 horas.

La jornada reunirá expresiones tradicionales, música en vivo, danzas folclóricas, espectáculos culturales y la histórica Marcha Belgraniana, reafirmando el valor de las fechas patrias y el sentido de identidad jujeña.

Las actividades comenzarán a las 17 horas con el tradicional Cambio de Guardia de Honor en la explanada de Casa de Gobierno, a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los Andes”.

Posteriormente, desde las 17:30, los ballets folclóricos Huayra Muyoj y Mama Pacha ofrecerán cuadros de danzas patrias en Plaza Belgrano.

A partir de las 18 horas, la Glorieta de la plaza será escenario de una destacada cartelera artística con la participación del Maestro Daniel Vedia, el Dúo Marcos Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros.

En simultáneo, el Cabildo abrirá sus puertas para recibir la presentación de las orquestas infanto-juveniles “Latidos de la Quebrada” y espectáculos de malambo.

Durante la tarde también se realizará el tradicional reparto de chocolate patrio para todos los asistentes.

Uno de los momentos centrales será la histórica Marcha Belgraniana, cuya columna partirá a las 19 horas desde el Registro Civil y arribará a las 19:30 a la Recova de la Iglesia Catedral Basílica.

Finalmente, a las 19:45 se concretará la presentación de la Marcha por la Reafirmación de la Jura de la Bandera de la Libertad Civil en la Recova del Cabildo Histórico, coronando el acto de juramento y cerrando una nueva conmemoración patria en la provincia.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno de Jujuy para homenajear la gesta revolucionaria de Mayo y fortalecer el encuentro de las familias jujeñas en torno a la historia, la cultura y las tradiciones argentinas.