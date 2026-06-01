Deportes. Capacitación y formación fortalecen el crecimiento del Newcom en toda la provincia

La Secretaría de Deportes llevó adelante jornadas teórico-prácticas en diez localidades jujeñas, alcanzando a cerca de 400 participantes y consolidando el desarrollo de esta disciplina entre personas mayores de 60 años.

Con la formación permanente, la promoción de la actividad física y el trabajo territorial como ejes fundamentales de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de Jujuy, la Secretaría de Deportes culminó el mes de mayo con una intensa agenda de capacitaciones en Newcom en distintas localidades de la provincia.

En articulación con municipios y comisiones municipales, las jornadas se desarrollaron en Volcán, Calilegua, San Antonio y Yuto, sumándose a las actividades realizadas previamente en Fraile Pintado; Puesto Viejo; Purmamarca; Libertador General San Martín; Humahuaca y El Piquete.

Las capacitaciones se llevaron adelante bajo una modalidad teórico-práctica, abordando contenidos vinculados al reglamento de juego, aspectos tácticos y estrategias deportivas. Asimismo, se realizaron encuentros y partidos integradores que permitieron a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos en un ámbito de intercambio y aprendizaje colectivo.

Al respecto, el subdirector de Deporte Inclusivo, Gonzalo Torres, destacó que «las capacitaciones estuvieron destinadas a personas mayores de 60 años, entrenadores, referentes e interesados en la disciplina, recorriendo las regiones de la Quebrada, la Puna y los Valles, además de los municipios que solicitaron esta propuesta».

Asimismo, remarcó que estas acciones son posibles gracias al acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, quienes sostienen una política de impulso permanente al deporte, la actividad física y la inclusión de las personas mayores.

En cuanto al balance de las jornadas, Torres señaló que «en cada capacitación participaron entre 30 y 50 personas, lo que permitió alcanzar aproximadamente a 400 asistentes en toda la provincia».

Además, resaltó que el objetivo trasciende la capacitación específica en la disciplina: «No solo dejamos herramientas de trabajo y grupos de adultos mayores realizando actividad física, sino que también podremos medir el crecimiento de este proceso a través de un torneo para mayores de 60 años que se realizará en junio en Fraile Pintado, con la participación de los diez municipios involucrados».

Finalmente, anticipó que la Secretaría continuará recorriendo el territorio provincial con nuevas propuestas destinadas a las personas mayores. En ese sentido, adelantó que se fortalecerán otros ejes de trabajo impulsados por la Dirección de Deporte Inclusivo, como las clases de ritmos grupales y el entrenamiento funcional, promoviendo hábitos saludables y una mayor participación deportiva en toda la provincia.