Energía, Educación y Ambiente. «Circulando Energías» seguirá sumando inscripciones

Por el éxito y demanda de inscripciones, el Programa ‘Circulando Energías’ las extendió hasta el 12 de junio. Ya se inscribieron decenas de instituciones.

El Gobierno de Jujuy, a través de los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, informa que el plazo de inscripciones para participar del Programa «Circulando Energías» se extiende hasta el 12 de junio.

La iniciativa integrará acciones educativas, ambientales y producciones de bienes y audiovisuales producidas por estudiantes de los niveles inicial, primario y secundarias técnicas y agrotécnicas, como también de la modalidad de educación en contexto de encierro (M.E.C.E), para una formación integral vinculada a los conceptos de la educación ambiental, la eficiencia energética y del uso del agua y la producción sostenible y en clave de circularidad.

En el nivel inicial y primario, las actividades resultarán en la elaboración de planes de acción, sus respectivos desarrollos y producciones audiovisuales en formato reel para redes sociales.

En tanto, el trabajo con estudiantes de escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y de la M.E.C.E. estará orientado a la generación de producciones con enfoque en la producción circular, energías renovables y formación para prácticas profesionalizantes.

Serán premiados, entonces:

Podrán participar:

El desarrollo del programa se organizará en cinco etapas:

Las inscripciones pueden realizarse mediante llenar el formulario de inscripción, disponible haciendo click aquí.