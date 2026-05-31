Rescate aéreo del Same permitió asistir de urgencia a una persona en una zona de difícil acceso

La rápida coordinación permitió la aeroevacuación de un hombre que presentaba un cuadro de salud complejo en cercanías de San Bernardo.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) llevó adelante un operativo de rescate aéreo para asistir a una personas que se encontraba en una zona de difícil acceso cercana a la localidad de San Bernardo y presentaba un delicado cuadro de salud.

El titular del Same, Pablo Jure, explicó que la intervención se activó durante la noche, luego de recibir el alerta por una persona con antecedentes de cardiopatía isquémica, hernias lumbares e inguinales complicadas, que además atravesaba un cuadro de gastroenteritis con varios días de evolución, deshidratación y alteración del estado de conciencia.

Ante la complejidad del caso y las dificultades para concretar una evacuación terrestre, el equipo médico realizó una evaluación remota mediante videollamada, aprovechando la conectividad satelital disponible en la zona. Tras confirmar la gravedad de la situación, se dispuso la activación del helicóptero sanitario para concretar la aeroevacuación.

Jure destacó que el operativo demandó una importante coordinación logística y técnica entre el Same, el servicio aéreo provincial y los organismos involucrados. «En caso de no contar con el helicóptero, hubiera sido necesario desplegar un operativo terrestre con bomberos, Defensa Civil, Policía y personal sanitario, lo que habría requerido más de un día para llegar hasta el lugar y regresar con el paciente», señaló.

La aeronave despegó durante la mañana y logró arribar al sitio para realizar la evaluación médica, estabilización y posterior traslado del paciente. Una vez en la capital provincial, una ambulancia aguardaba en el helipuerto de Ciudad Cultural para completar el traslado hacia el Hospital Pablo Soria, donde quedó internado para recibir atención especializada y los estudios correspondientes.

El responsable del Same también valoró el papel de la tecnología en este tipo de intervenciones, destacando que la conectividad satelital permitió mantener una comunicación permanente durante todo el operativo y coordinar en tiempo real cada una de las etapas del rescate.

Finalmente, remarcó que la articulación entre los equipos involucrados permitió brindar una respuesta rápida y eficiente, garantizando la atención oportuna de una persona que se encontraba en una situación de riesgo y en una zona de acceso complejo.