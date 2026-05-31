El municipio inició las capacitaciones del programa “Promotores Mascoteros”

En el marco del Programa de Participación Popular, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, y la Dirección de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, inició las capacitaciones del programa “Promotores Mascoteros”, que promueve la tenencia y cuidado responsable de animales de compañía, y que en su primera etapa está destinado a 50 vecinos de la capital que podrán regularizar deudas municipales relacionadas a los servicios de higiene urbana y mantenimiento de nichos y sepulturas en cementerios.

El programa “Promotores Mascoteros” promueve no solo la tenencia y cuidado responsable de animales domésticos sino también la formación de referentes comunitarios en distintos sectores barriales de la capital, a partir de lo cual se reforzará la política de trabajo en territorio. Con acuerdo a ello, en el Club de Emprendedores se lanzaron las capacitaciones que se desarrollarán a lo largo del año, con instancias teóricas y prácticas, y en las que los vecinos adquirirán herramientas claves para el cuidado de mascotas.

Al aludir al lanzamiento de la nueva propuesta, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio capitalino, Adriana Díaz, comentó, “esta es la primera experiencia de Promotores Mascoteros y es un trabajo conjunto que hacemos de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Humano y el área de Zoonosis”. “Para nosotros es muy importante que este programa permita coordinar acciones entre distintas áreas para trabajar con los vecinos, quienes podrán cancelar deudas, pero en este caso lo importante es el aprendizaje en el tema de la responsabilidad con las mascotas y el trabajo que puedan hacer luego en territorio acompañados por el área de Participación Ciudadana”, agregó, tras lo cual expresó conformidad por la participación e interés de los vecinos que se sumaron a la propuesta.

Remarcó a la vez que, dentro del Programa de Participación Popular, numerosos vecinos se sumaron a la convocatoria, movilizados por su interés en la temática de las mascotas, y reconoció que el acompañamiento vecinal se da, “no porque estén cancelando deudas con el municipio, sino porque les llama la atención y están comprometidos, y eso a nosotros nos permite tener ojos en territorio porque ellos van a seguir trabajando”.

Por otro lado, celebró la participación de vecinos de distintos barrios, particularmente aquellos que están próximos al distrito centro. Asimismo, y en procura de llegar a todos los barrios de la capital, anticipó que próximamente se realizará una capacitación en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” de Alto Comedero.

Al momento de destacar la coordinación de tareas entre diferentes áreas del municipio, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, mencionó que, en la secretaría, “tenemos una gran área de salud, a la que se incorporó el equipo de zoonosis, y desde aquí bregamos por una comunidad saludable”. En torno a la convocatoria de Promotores Mascoteros, puso de relieve el creciente interés de la población por el cuidado de las mascotas y los vínculos que se generan entre estas y las familias. Con acuerdo a ello, dijo, “vemos que las relaciones con las mascotas son cada vez más fuertes y creo que eso también sirve para mejorar los vínculos con las personas”.

Con similar criterio, valoró el trabajo que viene desarrollando el área zoonosis que, según dijo, “tiene un equipo de trabajo fantástico en lo que hace a la prevención de las enfermedades de los animales, como el tema de la rabia”. “Hay mucho interés vecinal en este programa de Participación ciudadana para capacitarse y ser promotores mascoteros y no solo de perros y gatos”, acotó el secretario.

En torno a la convocatoria, Jimena Saez, directora de Zoonosis, explicó que, desde esa área, “tenemos la función de capacitar a los vecinos y brindarles toda la temática para que ellos promuevan la tenencia responsable en el marco de la Ley de Tenencia Responsable, así que para nosotros es importante que estos 50 vecinos aprendan de parte de un veterinario todo lo necesario para cuidar a las mascotas desde cachorros hasta que son gerontes”. Al mismo tiempo, puntualizó que durante la instancia de capacitación se abordarán diversos tópicos, como ser, enfermedades zoonóticas que pueden transmitir las mascotas; formas de desparasitado; manejo de los desechos (eses); cómo actuar ante una mordedura y a dónde dirigirse, entre otros.