Más de 60 participantes se capacitaron en arbitraje de vóley con apoyo del municipio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó una capacitación provincial de arbitraje de vóley organizada por la Federación Jujeña de Vóley, que reunió a más de 60 participantes de distintas localidades de la provincia en las instalaciones del Club 1° de Marzo.

La propuesta formativa se desarrolló durante tres jornadas y estuvo destinada a personas interesadas en incorporarse al arbitraje deportivo, brindando herramientas teóricas y prácticas para el desempeño de esta función fundamental dentro de la disciplina.

En representación del municipio, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de fortalecer la formación vinculada al deporte local. En este sentido, señaló que la capacitación de árbitros contribuye al crecimiento y la consolidación de la Liga Municipal de Vóley, una actividad que continúa sumando participantes en la ciudad.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó que la iniciativa contó con asistentes provenientes de diferentes puntos de la provincia, entre ellos La Quiaca, San Pedro y El Carmen. Asimismo, subrayó el trabajo articulado entre el municipio y las instituciones deportivas para generar más oportunidades de capacitación y desarrollo.

Durante el encuentro, los participantes abordaron contenidos relacionados con el reglamento oficial, la interpretación de las reglas de juego y aspectos prácticos del arbitraje. La capacitación estuvo a cargo de José Luis Barrios, integrante de la Secretaría Nacional de Arbitraje, quien valoró la amplia convocatoria y el interés demostrado por los asistentes.

Hiruela adelantó que en conjunto con la Federación Jujeña de Vóley, se prevé continuar desarrollando nuevas instancias de formación durante el año, destinadas tanto a árbitros como a entrenadores, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de esta disciplina en toda la provincia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/it4qX8L8LA0