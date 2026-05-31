Infraestructura, Hídricos y Agua Potable. Jujuy en el Encuentro Federal del Agua: por planificación federal, gestión integral y desarrollo

Jujuy participó del Encuentro Federal del Agua, organizado por el CFI, y trabajó junto a las otras 23 jurisdicciones en planificación federal integral.

La comitiva de la provincia de Jujuy en el Encuentro Federal del Agua (EFA), que se dio en CABA organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), estuvo integrada por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el director provincial de Recursos Hídricos, Edgardo Sosa, y el presidente de Agua Potable de Jujuy S.E., Juan Carlos García.

La representación jujeña participó en las mesas y actividades del encuentro —incluyendo la Jornada de Trabajo de la Hoja de Ruta de Recursos Hídricos, el Foro del Agua y la Jornada de integración de la Diplomatura en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos— donde se abordaron ejes temáticos como disponibilidad y riesgo hídrico, agua potable y saneamiento, uso productivo y eficiencia, calidad del agua, y gobernanza, planificación e inversión.

El ministro Stanic destacó el intercambio de saberes y experiencias: “Tuvimos mucho para nutrirnos y actualizarnos en torno a los proyectos que requieren visión federal en torno a los recursos hídricos y, a la vez, mucho para compartir sobre experiencias provinciales que son conscientes y actúan por el cuidado, la valorización y el uso estratégico del agua, partiendo también de pensarla como derecho de las poblaciones”. “La construcción de consensos es clave para asegurar el futuro con el recurso, como también la seguridad hídrica; definir agendas nos permite mejores condiciones gobernanza, orientada hacia el desarrollo sostenible”, sumó.

Así, los representantes de Jujuy fueron parte de la puesta en común de proyectos y experiencias territoriales vinculadas a la gestión integrada del recurso, y volcaron propuestas y necesidades que se incorporarán a la agenda federal para fortalecer la planificación, identificar líneas de financiamiento y fomentar soluciones sostenibles y equitativas.

La participación en el Encuentro Federal del Agua refuerza el compromiso jujeño con la seguridad hídrica, la articulación interjurisdiccional y la búsqueda de inversiones y programas que garanticen acceso, calidad y uso responsable del agua como derecho, lo que guía la política de la provincia, tal como lo establece la Constitución provincial.