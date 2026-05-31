Infraestructura. Provincia y Municipio inauguraron una obra vial clave para fortalecer la integración de Alto Comedero

La pavimentación en la avenida Yuto mejora la conectividad, optimiza la circulación vehicular y del transporte público, y consolida un eje de desarrollo urbano y comercial para la zona.

El gobernador Carlos Sadir y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, encabezaron la inauguración de la pavimentación de un tramo estratégico de la avenida Yuto en Alto Comedero, una obra de infraestructura vial que mejora la conectividad entre los sectores este y oeste del barrio y beneficia de manera directa a miles de vecinos.

La intervención permite consolidar una vía de circulación de vital importancia que atraviesa los sectores 8 de Marzo, B2, B3, 370 Viviendas y 14 Viviendas, constituyéndose en una alternativa estratégica a la avenida Forestal. De esta manera, se contribuye a descongestionar el tránsito, optimizar los recorridos del transporte público y fortalecer un eje comercial con gran potencial de desarrollo para la zona.

Durante el acto, Sadir destacó la importancia de continuar impulsando obras públicas que respondan a las necesidades de la comunidad. “Estamos muy contentos de inaugurar esta obra de pavimentación tan importante para Alto Comedero. Es una obra más de las muchas que se están haciendo y que se van a seguir realizando, porque este es un sector fundamental de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos y señaló que la avenida se integra a otras inversiones estratégicas que se ejecutan en el sector, como el centro deportivo y la pista de atletismo en construcción.

El mandatario provincial también reafirmó la decisión de sostener la inversión pública pese al contexto nacional. “No paramos de hacer obra pública. Estamos convencidos de que estas obras son necesarias para nuestra gente y vamos a seguir trabajando con responsabilidad administrativa y equilibrio fiscal, pero sin dejar de destinar recursos al desarrollo y al bienestar de los jujeños”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Raúl Jorge destacó que la pavimentación de la avenida Yuto forma parte de un plan integral de mejoras urbanas para Alto Comedero y valoró el acompañamiento del Gobierno de Jujuy para concretar proyectos de alto impacto para la comunidad.

“Seguimos trabajando y planificando juntos porque entendemos que esa es la manera más inteligente de gestionar. Esta obra mejora la calidad de vida de los vecinos y se complementa con otras intervenciones que transformarán este sector de la ciudad”, afirmó.

Además, explicó que junto a la nueva avenida se avanza en la reorganización de espacios públicos y comerciales de la zona, así como en la creación de una plaza que servirá como acceso al futuro estadio que se construye en Alto Comedero.

La inauguración de la avenida Yuto se suma a una serie de obras de infraestructura que Provincia y Municipio ejecutan de manera coordinada, consolidando el crecimiento urbano de Alto Comedero y generando mejores condiciones de movilidad, integración y desarrollo para sus habitantes.