Pueblos indígenas. La comunidad Kolla de Rinconada se prepara para celebrar el Inti Raymi 2026

La tradicional ceremonia de recepción del nuevo ciclo solar se realizará entre la noche del 20 y la mañana del 21 de junio en la comunidad de Santo Domingo, departamento Rinconada.

La comunidad Kolla de Santo Domingo, en el departamento Rinconada, invita a jujeños, turistas y visitantes a participar de una nueva edición del Inti Raymi 2026, una de las celebraciones más significativas de los pueblos andinos, que marca el inicio de un nuevo ciclo solar y la renovación espiritual y comunitaria.

Las actividades comenzarán el 20 de junio a las 23 horas y se extenderán hasta la mañana del 21 de junio, cuando se realizará el tradicional recibimiento de los primeros rayos del sol, previsto para las 8 horas.

La propuesta contempla una jornada de profundo valor cultural y espiritual, en la que se compartirán ceremonias ancestrales, expresiones artísticas y espacios de encuentro comunitario. Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía regional y una feria de artesanías, que pondrá en valor la identidad y las tradiciones de la región.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, el encuentro busca fortalecer las raíces culturales de las comunidades originarias y promover el respeto por las cosmovisiones ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de Jujuy.

Para facilitar la participación, se dispondrá de transporte especial desde San Salvador de Jujuy, Purmamarca, Abra Pampa y La Quiaca. Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse a los teléfonos 388 4767155, 388 3446363 y 387 411910.

La comunidad de Santo Domingo espera a vecinos y visitantes para compartir una experiencia única de espiritualidad, identidad y encuentro con las tradiciones andinas.