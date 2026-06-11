Cultura en 7 días . La agenda cultural de Jujuy del 11 al 17 de junio: una semana para vivirla

Festivales gastronómicos, conciertos sinfónicos, teatro y tradición gaucha: la agenda cultural en Jujuy tiene propuestas para todos.

Jujuy despliega esta semana una agenda cultural que recorre toda su geografía provincial. Desde festivales en la Quebrada hasta conciertos sinfónicos en la capital, música en vivo, teatro, danza y encuentros de tradición gaucha invitan a jujeños y visitantes a celebrar la identidad de la provincia.

En junio, la agenda cultural en Jujuy despliega festivales gastronómicos, conciertos sinfónicos, teatro, danza y tradición gaucha en toda la provincia.

Jueves 11 de junio

La jornada arranca con una noche cargada en San Salvador de Jujuy. El Cine Auditorium Julio Lencina Espacio Inca presenta «Lipán, la película», una leyenda del folklore de a pie y memoria viva de la tierra. En simultáneo, el Teatro Mitre se viste de gala para la Gala Orquestal del XVII Aniversario de Música con Alas, que incluye la primera presentación oficial de la Orquesta Infanto-Juvenil Intiquilla. La noche cierra con jazz en el Centro Cultural Casa Macedonio Graz, donde el ciclo Macedonio Jazz reúne a Jazz Essence, Gio Giacoppo y Agustín León desde las 20:30 horas.

Viernes 12 de junio

La agenda cultural arranca en San Salvador de Jujuy concentra una agenda intensa que va de la mañana a la madrugada. A las 10:30 horas, el Salón Éxodo del Cabildo abre con la presentación del libro «Manuel Eduardo Arias: la otra independencia, desde el Norte Grande y profundo», a cargo del licenciado Dante Paul Álvarez Dodi. Por la tarde, el Centro Cultural Casa Macedonio Graz inaugura la muestra «Evocaciones y Resonancias» de Antonella Pérez Camacho.

La noche despliega opciones para todos los gustos: música de vanguardia en el Centro Cultural Martín Fierro, la comedia policial «Al Diablo el Carnaval» en el Teatro Mitre, y la singular experiencia «Cena a ciegas» en Sarmiento 154, con música en vivo en total oscuridad a cargo de Eugenia Mur y Milton Colque. La Peña Apacheta recibe a Franco Barrionuevo para una noche de peña, mientras que el Teatro Mitre cierra la jornada a las 21:30 horas con el concierto de la Orquesta Sinfónica Jujuy, programa Grieg–Beethoven–Mahler, bajo el título «La voz de la tierra». En la localidad de San Antonio, la Parroquia Inmaculada Concepción suma al ciclo Capillas Musicales la presentación de Apapacho, con entrada libre y gratuita.

Sábado 13 de junio

El sábado la agenda se diversifica y el interior provincial toma el protagonismo. En Maimará, la calle Lavalle celebra la 3° Edición del Festiferia del Locro y la Empanada con jurados, grupos en vivo y feria de emprendedores. Más arriba en la Quebrada, Tilcara abre desde las 09:00 horas el XI Festival Gastronómico Andino y la III Feria de Productos Regionales, propuesta que recupera sabores ancestrales y producción de la región andina. Rinconada y Huacalera celebran simultáneamente sus Fiestas Patronales en Honor a San Antonio de Padua con misas, procesiones y almuerzo criollo.

En Yala, el predio del Centro Tradicionalista festeja el 39° Aniversario de El Bagualero con La Sonora Imbatible, elección de la Paisana y gran fogón bailable desde las 13:00 horas. El Carmen convoca desde las 16:00 horas al Festival Provincial del Alfajor Jujeño con ballets, música en vivo y la elección de la Embajadora del Alfajor, con Javier Cardozo y Becho Rivero. En San Salvador, la noche ofrece el recital de Mónica Pantoja con «Dónde late la vida» en el Teatro El Pasillo, y el regreso de «Desaparecí dos veces» en la Sala Galán del Teatro Mitre, en el marco del mes del Orgullo LGBTQ+.

Domingo 14 de junio

Es el día de las grandes festividades populares. Tilcara continúa su festival gastronómico desde las 09:00 horas, mientras que San Antonio se llena de tradición con las Fiestas Patronales en Honor a San Antonio de Padua: misa, desfile cívico militar y gaucho, almuerzo criollo y, desde las 16:00 horas, un Festival de Pialada con la cuadrilla La Forastera y artistas como Benjamín Castillo, Alexander Cruz, Mayra Quipildor y La Sonora Imbatible.

El Carmen presenta en el Festival Provincial del Alfajor Jujeño con el concurso, la entrega de premios y la actuación del grupo Tunay. En Purmamarca, la Avenida San Martín es escenario del Pre Festival de los 7 Colores con el Primer Certamen Artístico en Danza y Conjunto de Baile Folklórico: Los Hermanos Arjona, Darío Cazón, Los Diableros de la Peña, Alexander Cruz, Sentimiento, Tati Domínguez, El Límite e Iván Ruiz, de 11:00 a 23:00 horas con entrada libre y gratuita. En San Salvador, el Teatro Mitre recibe a Hernán Piquín con el espectáculo «Me verás volver – Celebra Soda Stereo».

Lunes 15 de junio

La semana avanza con sabor artesanal en El Carmen, donde la Plaza Central mantiene viva la celebración del Festival del Alfajor Jujeño con exposición y venta de alfajores artesanales de 16:00 a 20:00 horas.

Martes 16 de junio

El Piquete toma la posta con la Gran Feria Cultural Lota Familiar en la Avenida Chaco, a partir de las 14:00 horas, con las actuaciones del Ballet San Francisco y el Ballet Huella Gaucha.

Miércoles 17 de junio

El cierre de la agenda semanal tiene como protagonista al Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, donde de 14:30 a 19:00 horas se desarrolla el seminario arancelado «Cábala Inicial y Árbol de la Vida» a cargo de Mario Saban.

Esta diversa programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas y las tradiciones populares en las distintas regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la identidad territorial que define a nuestra provincia.