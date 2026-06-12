Acompañamiento. Sadir anunció un paquete integral de beneficios para fortalecer al sector comercial de Jujuy

La iniciativa contempla líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, beneficios para el consumo, avales para pymes, incentivos a la inversión y un proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, presentó un paquete integral de medidas destinado a fortalecer al sector comercial de la provincia, mediante herramientas de financiamiento, incentivos al consumo, respaldo para pequeñas y medianas empresas y beneficios impositivos. Las iniciativas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 y fueron diseñadas para acompañar a uno de los sectores más afectados por el actual contexto económico.

Durante el acto, que contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de entidades empresariales y autoridades de los bancos Macro y Nación, el mandatario provincial señaló que las iniciativas responden a una coyuntura económica compleja que afecta a distintos sectores productivos y comerciales.

“Estamos atravesando una situación muy compleja. Hay sectores que están sufriendo las consecuencias del reordenamiento de la macroeconomía nacional, especialmente en el consumo, la actividad comercial, industrial y la construcción. Estas medidas son herramientas que queremos poner a disposición del empresariado para ayudar, apalancar la actividad y brindar oportunidades para salir adelante”, expresó Sadir.

Asimismo, invitó a los comerciantes a utilizar las distintas herramientas puestas a disposición por el Gobierno provincial, destacando especialmente las líneas destinadas a la microempresa y el acompañamiento financiero de FOGAJUY.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, sostuvo que las medidas fueron diseñadas junto a instituciones representativas del sector privado y apuntan especialmente a las actividades más afectadas por la caída del consumo y el contexto recesivo.

“Queremos que estas herramientas representen una ayuda concreta para el comercio y las empresas de la provincia. Son medidas pensadas para sostener la actividad, facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a sectores como el calzado, la indumentaria y la gastronomía”, indicó.

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra una Línea Especial Comercios-Microempresa, con un fondo total de 1.000 millones de pesos destinado al financiamiento de capital de trabajo para comercios de los rubros indumentaria, calzado y gastronomía radicados en Jujuy. La línea permitirá acceder a créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa anual del 12%, tres meses de gracia y devolución en hasta 12 cuotas mensuales.

Además, el Gobierno provincial firmó un convenio con Banco Macro que contempla un fondo de 500 millones de pesos para financiamiento de capital de trabajo. Los comercios podrán acceder a créditos de hasta 30 millones de pesos, con una tasa anual del 29,25% que incluye bonificaciones aportadas por la entidad bancaria y el Gobierno provincial, y devolución en hasta 12 cuotas mensuales.

El acuerdo también incorpora beneficios para incentivar las ventas mediante tarjetas de crédito emitidas por Banco Macro. En ese marco, se implementará un esquema de 6 cuotas sin interés, con una significativa reducción de costos para los comercios adheridos y una devolución del 10% para consumidores en los rubros indumentaria y calzado, con un tope de 10.000 pesos por cliente al mes.

Asimismo, para el sector gastronómico se pondrá en marcha un programa de reintegros del 30%, con un tope de 20.000 pesos, para consumos realizados con tarjetas de crédito del Banco Macro mediante App Modo o App Banco Macro QR MODO.

Otra de las herramientas anunciadas es la próxima implementación de la Línea Fortalecimiento Comercial, desarrollada junto al Banco Nación, que contará con un fondeo total de 5.500 millones de pesos. La propuesta estará destinada tanto a inversiones como a capital de trabajo y permitirá acceder a financiamiento de hasta 200 millones de pesos por comercio, con una tasa del 27% anual —incluyendo la bonificación provincial— y plazos de devolución de hasta 72 cuotas.

Abud destacó que esta línea se complementará con los recursos ya comprometidos en convenios anteriores y con nuevas partidas destinadas a ampliar el acceso al crédito para el sector privado.

El paquete también contempla acciones a través de FOGAJUY, que ampliará el respaldo y los avales para las empresas jujeñas. Se pondrán a disposición operaciones de descuento de cheques de hasta 75 millones de pesos para pymes de 447 actividades económicas y se flexibilizarán los requisitos para acceder a avales destinados a los créditos de la Línea Especial de la Microempresa.

Por otra parte, se asignará un cupo de 5.000 millones de pesos en el marco de la Ley de Inversiones, destinado a beneficiar a pequeñas y medianas empresas que impulsen proyectos de inversión en la provincia. Según explicó Abud, esta herramienta permitirá movilizar inversiones privadas por montos significativamente superiores, fortaleciendo el desarrollo productivo y la generación de empleo.

Finalmente, se anunció la habilitación de una Ventanilla Única, que funcionará como punto de acceso integral para todas las herramientas de asistencia implementadas en el marco de la emergencia comercial. El espacio centralizará la información, el asesoramiento y la gestión de los distintos programas de apoyo al sector.

La ventanilla única funcionará en Senador Pérez 190. El correo de contacto es [email protected] y el número de WhatsApp 388-4214042.

Durante la presentación, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, informó además que el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley orientado a generar alivio fiscal para pequeños contribuyentes adheridos al régimen de monotributo.

La iniciativa prevé una exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las categorías A, B y C, mientras que las restantes categorías accederán a una reducción del 50%. También contempla la exención total del Impuesto de Sellos para contratos de locación de locales comerciales y los avales vinculados a esos acuerdos.

Asimismo, el proyecto propone diferir el pago del Impuesto Inmobiliario cuyo vencimiento opere hasta el 31 de diciembre de 2026, trasladando su exigibilidad al año 2028, además de incorporar beneficios adicionales vinculados a las herramientas de financiamiento y avales.

“Buscamos generar un alivio concreto para los pequeños contribuyentes y acompañar al sector comercial en un contexto complejo”, señaló Cardozo.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Jujuy busca brindar respuestas concretas a las necesidades del comercio provincial, promoviendo el acceso al crédito, el fortalecimiento de las pymes, el incentivo al consumo y el sostenimiento de la actividad económica en todo el territorio jujeño.