Descentralizacion. La Oficina Móvil para personas con discapacidad atenderá en El Bananal

La Oficina Móvil acercará asesoramiento sobre discapacidad, pensiones, trámites y programas a vecinos de El Bananal el próximo 8 de julio.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, realizará una nueva jornada de la Oficina Móvil para personas con discapacidad, con el propósito de acercar asesoramiento, información y acompañamiento a vecinos y vecinas de El Bananal, facilitando el acceso a derechos y servicios.

La actividad se llevará a cabo el martes 8 de julio, de 15:30 a 19:00 horas, en el espacio Cuidadores de la Casa Común «La Salita», ubicado en Manzana 69, Lote 4.

Durante la jornada, el equipo técnico brindará orientación sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, además de asesorar sobre trámites, gestiones, programas, servicios y beneficios disponibles para las personas con discapacidad.

La propuesta está destinada a personas con discapacidad, familiares, cuidadores y a toda la comunidad interesada en recibir información y acompañamiento personalizado.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa fortaleciendo las acciones territoriales que acercan el Estado a cada comunidad, promoviendo la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante dispositivos de atención descentralizados.

Quienes deseen realizar consultas o recibir asesoramiento podrán acercarse al lugar durante el horario previsto para acceder a una atención gratuita y personalizada.