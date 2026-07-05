Fortalecimiento. Capacitaciones fortalecen a emprendedores en distintos puntos de la provincia

Emprendedores de diversas localidades participaron en capacitaciones sobre gestión, innovación y economía circular para fortalecer sus proyectos.

Durante la segunda quincena de junio se llevó adelante una serie de talleres de capacitación en distintas localidades de la provincia, impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Integral. El objetivo fue trabajar junto a emprendedores y micro emprendimientos, brindándoles herramientas en planificación económica, financiamiento, economía circular, innovación y comercialización que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de sus proyectos productivos.

Entre las propuestas formativas se destacaron capacitaciones sobre Plan de Negocios y Líneas de Financiamiento, cálculo de costos, precios y punto de equilibrio, manejo de redes sociales, reciclado de botellas de plástico y vidrio, Ecojean, termofusión, Ecoprint, reciclado de cajones de verdura, y uso de billeteras virtuales y medios de pago digitales.

Estas capacitaciones se desarrollaron en Cusi Cusi y los parajes Lagunillas del Farallón, Ciénaga de Paicone y Misarrumi, La Esperanza, Fraile Pintado y El Aguilar.

De esta manera, se reafirma el compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos locales, impulsando instancias de capacitación que favorecen la innovación, la autonomía económica y el desarrollo sostenible de las comunidades en todo el territorio provincial.