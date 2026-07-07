Sensibilización. Jujuy suma solidaridad a través de la donación de órganos

La recuperación y la mejor calidad de vida para personas en situaciones críticas de salud es posible gracias al compromiso de la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy resaltó que, gracias al compromiso comunitario y la sensibilización de la población, recientemente se realizaron dos nuevos operativos de ablación en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial, sumando un total de 46 procedimientos efectuados en los primeros seis meses del año tanto en los ámbitos público como privado.

La donación de órganos permite oportunidades de recuperación a personas de todas las edades que por situaciones críticas de salud requieren un trasplante.

Cada uno de los procedimientos de ablación, se realiza de acuerdo a estrictos protocolos y estándares de calidad a nivel internacional e incluye el trabajo coordinado entre los equipos ablacionistas, la Unidad de Ablación y Trasplante de cada institución y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), así como las gestiones sociales y administrativas y la labor en quirófano.

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.