Turismo sustentable. Hoteles más Verdes: cinco establecimientos de Jujuy recibieron la certificación de sustentabilidad

Cinco alojamientos jujeños fueron reconocidos por su compromiso ambiental con la certificación Hoteles más Verdes, que otorga la AHT.

Cinco establecimientos hoteleros de Jujuy recibieron la certificación de sustentabilidad Hoteles más Verdes, otorgada por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y avalada por el Global Sustainable Tourism Council. La ceremonia, encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, cerró el Encuentro Regional del NOA realizado en Salta y San Salvador de Jujuy.

Las placas de Plata fueron para Howard Johnson Plaza Jujuy (San Salvador de Jujuy) y El Reposo del Diablo (Tilcara), mientras que Los Colorados (Purmamarca), Hotel Huacalera (Huacalera) y Villa del Cielo (Tilcara) obtuvieron la distinción de Bronce.

El acto de entrega estuvo encabezado por el ministro Posadas; la presidente de la AHT, Gabriela Ferrucci; la coordinadora de Hoteles más Verdes, Daniela Finocchiaro; la titular de AHT Jujuy, Leticia Balut; y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

Hoteles más Verdes: cinco establecimientos de Jujuy recibieron la certificación de sustentabilidad

Durante la ceremonia, Posadas celebró que cada vez más hoteles se comprometan con la sustentabilidad. «Somos la tierra de la Pachamama, así que para nosotros estar en armonía con el medio ambiente, que todas nuestras políticas sean sustentables, es fundamental», expresó.

El ministro señaló además que «es clave seguir aumentando la cantidad y calidad de hoteles que están comprometidos en la provincia de Jujuy para el crecimiento turístico», y destacó el momento que atraviesa el sector: «Hemos entrado en un círculo virtuoso. Ha cambiado el clima de inversiones en la provincia y hay una energía distinta que hace que, de la mano del turismo, podamos crecer todos».

En esa línea, subrayó el impacto de la actividad en el crecimiento del turismo en la provincia de Jujuy: «28 mil puestos de trabajo genera el turismo en la provincia de Jujuy, y queremos que sea además un trabajo de calidad y sostenido en el tiempo».

Por su parte, Ferrucci afirmó que para la AHT «es un orgullo entregar estas placas» y valoró «el esfuerzo que realizan todos los hoteles por mantenerse en el programa».

Las distinciones fueron recibidas por Facundo Sánchez, por Howard Johnson Plaza Jujuy; Santiago Dupont, por El Reposo del Diablo; Isabel y César Pedano, por Los Colorados; Alejandro Cazaux, por Hotel Huacalera; y Sandra Olmos, por Villa del Cielo.