San Salvador de Jujuy celebró la 18va edición del Festival de la Empanada Jujeña

Este domingo, el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex estación de trenes) se transformó en el epicentro de la tradición y el sabor con la realización de la 18va edición del Festival de la Empanada Jujeña.

El evento, que se extendió desde las 11 hasta las 19 horas con entrada libre y gratuita, no solo consolidó su lugar como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la ciudad, sino que también sirvió como el marco oficial para el lanzamiento de la Temporada Turística de Invierno, sobrepasó las expectativas debido a la masiva asistencia.

Al promediar la jornada y antes del anuncio de los ganadores del concurso de este año, se realizó el tradicional reconocimiento a quienes eligieron a nuestra provincia y ciudad para sus vacaciones mediante una entrega de regalos de bienvenida a turistas nacionales e internacionales. Los agasajados incluyeron visitantes de Canadá, Francia y Chile, así como viajeros provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Luis y La Pampa, reafirmando el perfil turístico de la capital jujeña.

El presidente del Concejo Deliberante capitalino y miembro del jurado, Gastón Millón, expresó su satisfacción por la magnitud del encuentro y la respuesta de la comunidad. En sus declaraciones, Millón resaltó el valor cultural de la gastronomía local: “Tremendo y hermoso festival que reivindica nuestra identidad a través de la empanada jujeña de carne cortada a cuchillo y frita”. El funcionario se mostró gratamente sorprendido por la masiva concurrencia, destacando que el festival ha logrado trascender incluso eventos de gran magnetismo popular como los partidos de la selección nacional.

Asimismo, Millón puso en valor la continuidad de esta política pública a lo largo de casi dos décadas. “El sostener esta movida durante 18 años habla muy bien del rumbo elegido y vamos por más identidad de cultura jujeña”, afirmó, felicitando a la Municipalidad y a la Secretaría de Cultura y Turismo por el esfuerzo de mantener este espacio que ya es un “clásico” en el calendario de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, subrayó la importancia estratégica del festival para el sector emprendedor y turístico. El funcionario explicó que la fecha no es azarosa: “Buscamos que el festival coincida con la apertura de la temporada invernal”, y enfatizó que este espacio es vital para que emprendedoras y emprendedores participantes muestren su talento: “Es una oportunidad para que muestren lo que saben hacer con sus manos; quien gane hoy aquí tiene una gran promoción y publicidad”.

Córdoba también destacó el crecimiento de la ciudad como destino turístico y el trabajo articulado para potenciarla. “Queremos seguir haciendo el esfuerzo del Estado en conjunto con el sector privado para seguir posicionando a San Salvador de Jujuy con un perfil de ciudad turística”, señaló, invitando a los ciudadanos a seguir las redes oficiales del municipio para conocer los ocho programas activos que funcionarán durante estas vacaciones de invierno.

Tras una ardua deliberación de un jurado de expertos, se dieron a conocer los nombres de las grandes ganadoras de este año que compitieron con otros nueve emprendedores y emprendedoras gastronómicos:

1er Premio: Mirta Toconás, quien se consagró como la mejor empanadera de la edición y recibió un horno industrial donado por el Concejo Deliberante.

2do Premio: Marcelina Fernández, galardonada con un horno ahumador.

3er Premio: Rosalía Toconás, quien recibió una freidora Sol Real.

Empanada Estrella: Marisa Ramos, distinguida con un juego de cocina de la marca Royal Prestige.

Cabe destacar que el festival contó con una vibrante grilla de espectáculos artísticos y academias de danza folclórica, brindando un marco de color y alegría a una jornada donde la identidad cultural y gastronómica jujeña fue la verdadera protagonista.