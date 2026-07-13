El Concejo Deliberante acompañó la inauguración del polideportivo del barrio Puerto Argentino en Alto Comedero

El acto fue presidido por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, quien acudió en compañía de funcionarios provinciales, como el secretario de Deportes, Luis Calvetti, siendo recibidos por la Comisión del Centro Vecinal y vecinos del sector, en una jornada en la que se destacó el trabajo mancomunado entre los vecinos y el Estado. Las nuevas instalaciones, con iluminación y equipamiento renovados, ya estaban en uso antes del corte de cintas oficial: adultos mayores jugaban al newcom y se desarrollaba una clase de aeróbica en el lugar.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, repasó el recorrido del pedido vecinal al contar que, en visitas anteriores al barrio, los vecinos venían reclamando mejoras en la iluminación del polideportivo, dado el intenso movimiento nocturno de la zona: «No solamente consiguieron eso, sino que la Provincia les dejó un polideportivo nuevo, hermoso el trabajo que se hizo acá, están muy contentos los vecinos», señaló.

Consultado sobre el aporte del deporte como herramienta de contención social, el concejal remarcó: Es muy importante, sobre todo en la juventud, pero acá le da una contención muy grande a todos los vecinos del sector”.

También valoró el trabajo del vecinalismo: “No solo es golpear puertas, sino presentar proyectos viables y perseguirlos hasta lograr esto que es realmente una maravilla».

A su turno, la presidenta del Centro Vecinal, Fanny Cachagua, resaltó: «Feliz por esta obra que desde hace 22 años no veíamos, pero me lo propuse y dije esto se hace, no voy a descansar hasta que no se haga, todo para la juventud, para los niños, para los adultos».

Agradeció además al Concejo Deliberante, al Dr. Millón, al gobernador, a los arquitectos y a la cooperativa Siom, y remarcó el sentido del proyecto: «Lo hice pensando en que los chicos salgan de las drogas y del alcohol, porque tenemos que contenerlos para que sigan adelante y se dediquen al deporte».

Respecto de las propuestas que se brindarán, Cachagua detalló: «Vamos a tener fútbol, básquet, vóley, newcom para adultos mayores, y dentro de la sede vamos a tener folklore y otros talleres más. Hay que gestionarlo, hay que estar, pero yo me dedico a esto para que crezca mi barrio, porque amo mi barrio, mis hijos no lo tuvieron, pero ahora yo quiero que el futuro tenga esto no solo acá, sino en todos los sectores del barrio Alto Comedero», concluyó.