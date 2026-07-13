Jujuy Cultura. La Feria del Libro Jujuy vuelve del 7 al 15 de agosto con casi 300 actividades y entrada gratuita

La 22° edición de la Feria del Libro se realizará del 7 al 15 de agosto con amplia programación cultural, invitados nacionales y actividades gratuitas.

La Feria del Libro Jujuy celebrará su 22° edición del 7 al 15 de agosto con una propuesta que reunirá a escritores, editoriales y artistas de Argentina y Bolivia. Ofrecerá cerca de 300 actividades y consolidará al evento como uno de los principales encuentros culturales del NOA.

Durante la presentación oficial, la fundadora de la Feria, María Eugenia Jaldín, destacó el crecimiento sostenido del encuentro y anticipó una programación de gran convocatoria. «El año pasado nos visitaron más de 150.000 personas y creemos que este año vamos a superar esa cifra», afirmó. Además, señaló que la convocatoria abierta recibió cerca de 500 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas casi 300 actividades que se desarrollarán en simultáneo durante los nueve días del evento.

Entre los invitados de esta edición figuran Selva Almada, Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber, junto a librerías, editoriales, escritores y artistas de distintas disciplinas del país y de Bolivia. A ellos se sumarán espectáculos en el Teatro Mitre y el CAJA, algunos con un costo simbólico.

El lema “Memorias a escena” invita a pensar la memoria como una construcción colectiva y diversa, explicó Jaldín, promoviendo el diálogo y el intercambio a través de los libros, las imágenes y las distintas expresiones artísticas. En ese marco, la edición también dialogará con los 50 años del golpe de Estado de 1976, con actividades de reflexión sobre la memoria y la identidad.

Una de las novedades será el corredor de editoriales independientes, que reunirá a más de 50 sellos del NOA, Buenos Aires, Córdoba y Bolivia. “Hoy pensamos la Feria como un espacio de las industrias culturales”, sostuvo Paola Audisio, y adelantó que habrá instancias de formación para editores, docentes y gestores culturales, además de espacios dedicados a las nuevas tecnologías aplicadas al sector editorial.

La programación se desarrollará principalmente en El Cabildo, con actividades también en el Teatro Mitre y el Centro de Arte Joven Andino (CAJA). Organizada por la Fundación Feria del Libro Jujuy con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la edición 2026 tendrá como lema «Memorias a escena», una invitación a reflexionar sobre la memoria como una construcción colectiva a través de la literatura, el arte y el diálogo.

La exposición y venta de libros volverá a concentrarse en El Cabildo, mientras que otras actividades se repartirán por distintos puntos de San Salvador de Jujuy. Inés Pemberton remarcó que el encuentro mantiene “el eje alrededor del libro y de la literatura, pero con un foco importantísimo en todas las artes”, y destacó la llegada de nuevos espacios para emprendedores, instituciones y artistas.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, reivindicó en el lanzamiento la vigencia de la lectura en tiempos de pantallas. “El libro, que decían que se iba a extinguir, no desapareció. Hay un movimiento muy fuerte a favor de la lectura”, afirmó, y sostuvo que el encuentro fortalece las industrias culturales y fomenta el hábito de leer entre los jóvenes.

Por su parte, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, definió a la Feria como “un faro, un punto de referencia, de desarrollo y de pensamiento”, y valoró el trabajo sostenido de la organización durante más de dos décadas.