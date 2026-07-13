Invierno saludable. La Feria de la Salud recorrerá sectores de Alto Comedero con actividades gratuitas

La propuesta acercará controles, consejerías, prevención y promoción de la salud a vecinos, fortaleciendo el acceso a servicios y hábitos saludables cerca de cada hogar.

Con el objetivo de acercar más servicios de salud a la comunidad, el Ministerio de Salud llevará adelante una nueva edición de la Feria de la Salud en ocho sectores de Alto Comedero, con jornadas gratuitas que reunirán equipos interdisciplinarios, actividades recreativas y espacios de promoción y prevención.

La iniciativa se desarrollará los días 14, 16, 17, 20, 21, 23 y 24 de julio, en articulación con instituciones barriales, deportivas y comunitarias, para facilitar el acceso a información, consejerías y acciones preventivas cerca de los hogares.

En cada encuentro, vecinos de todas las edades podrán participar de propuestas sobre vínculos saludables, salud integral adolescente, salud bucal, alimentación saludable, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones, hemoterapia, donación de órganos, cuidado del ambiente, seguridad vial y actividades recreativas, promoviendo hábitos que contribuyen al bienestar y la calidad de vida.

Esta estrategia forma parte del trabajo territorial que impulsa el Ministerio de Salud junto a diferentes organismos provinciales y organizaciones de la comunidad, fortaleciendo la prevención y el acceso oportuno a la salud como ejes de la transformación del sistema sanitario que lleva adelante el gobernador Carlos Sadir junto al Gobierno de Jujuy.

Martes 14 de julio – 9:00 h: Merendero 14 Hectáreas (Mz. 13 Lt. 8).

Jueves 16 de julio – 15:00 h: Merendero «Niños con Propósito», cancha de fútbol, 10 Hectáreas.

Viernes 17 de julio – 9:00 h: Merendero «Niños con Propósito», cancha de fútbol, 10 Hectáreas.

Lunes 20 de julio – 9:00 h: Cancha de fútbol, barrio 30 de Marzo (Remanente 1).

Martes 21 de julio – 9:00 h: Polideportivo, barrio 240 Viviendas (junto al Anexo CAPS Sargento Cabral).

Jueves 23 de julio – 9:00 h: S.U.M. 18 Hectáreas (Escuela de Fútbol y Cóndor Andino).

Viernes 24 de julio – 9:00 h: CEMIR, barrio Alto Comedero (Academia Éxodo Jujeño).

En caso de lluvia, las actividades serán suspendidas.